聽新聞
0:00 / 0:00
中職／王正棠猛打卻兩度死壘間 本壘攻防戰帥到陳傑憲「害我很難看」
富邦悍將隊今天以8：4擊敗統一獅隊，本季對戰獅隊吞下7連敗後終於拿下首勝，王正棠3安打、2打點獲選為單場MVP，今天也兩次死在壘間，對於勇闖本壘攻防戰，他指出，考慮球隊得點圈攻擊近況，該拚還是要拚，就是賭陳傑憲會不會傳歪，「結果傳那麼準，害我很難看。」
悍將今天火力兇猛，10名出賽野手全員都有安打，最終敲出15安、串連出8分入袋。
總教練陳金鋒表示，面對獅隊洋投蒙德茲，大家一開始比較陌生，球路比較熟悉後，今天選球也做得很好，「他本來控球就比較不穩定，如果追打壞球，反而對他會是很大幫助，今天把不必要的球選掉，攻擊的機會就會比較多。」
王正棠今年因傷較晚於一軍亮相，今天繳出本季首場猛打賞，他也說這是今年回來後打擊感覺最好的一場，「剛回來的前幾場還不錯，後來還在適應強度，受傷回來可能身體還沒到最佳狀態，想辦法去調整，做一些比較有速度、爆發力的動作，讓自己回到軌道上。」
此役他也兩度死在壘間，第2局利用范國宸的安打挑戰連衝兩個壘包，遭到左外野手陳傑憲長傳助殺出局，第4局則是盜壘被抓到。
王正棠表示，第2局當時的狀況是因兩人出局，「我們得點圈攻擊近況沒那麼好，我覺得該拚還是要拚，看他能不能丟歪。」無奈笑答：「結果丟那麼準，害我很難看。」
悍將突破今年遭到獅隊全面碾壓的窘境，談到先前對獅隊的困境，王正棠也有感，「他們對到我們，每次都打擊都發揮很好，對其他隊就還好，我們外野對到他們，熱身都要做得更足。」今天可以突破，他指出，「大家選球做得滿好，這個投手的球沒那麼好打，但控球沒到很好，一起討論出來的東西有做出來，感覺就越來越好。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言