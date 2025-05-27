中職／王正棠猛打卻兩度死壘間 本壘攻防戰帥到陳傑憲「害我很難看」

富邦悍將隊今天以8：4擊敗統一獅隊，本季對戰獅隊吞下7連敗後終於拿下首勝，王正棠3安打、2打點獲選為單場MVP，今天也兩次死在壘間，對於勇闖本壘攻防戰，他指出，考慮球隊得點圈攻擊近況，該拚還是要拚，就是賭陳傑憲會不會傳歪，「結果傳那麼準，害我很難看。」

悍將今天火力兇猛，10名出賽野手全員都有安打，最終敲出15安、串連出8分入袋。

總教練陳金鋒表示，面對獅隊洋投蒙德茲，大家一開始比較陌生，球路比較熟悉後，今天選球也做得很好，「他本來控球就比較不穩定，如果追打壞球，反而對他會是很大幫助，今天把不必要的球選掉，攻擊的機會就會比較多。」

王正棠今年因傷較晚於一軍亮相，今天繳出本季首場猛打賞，他也說這是今年回來後打擊感覺最好的一場，「剛回來的前幾場還不錯，後來還在適應強度，受傷回來可能身體還沒到最佳狀態，想辦法去調整，做一些比較有速度、爆發力的動作，讓自己回到軌道上。」

此役他也兩度死在壘間，第2局利用范國宸的安打挑戰連衝兩個壘包，遭到左外野手陳傑憲長傳助殺出局，第4局則是盜壘被抓到。

王正棠表示，第2局當時的狀況是因兩人出局，「我們得點圈攻擊近況沒那麼好，我覺得該拚還是要拚，看他能不能丟歪。」無奈笑答：「結果丟那麼準，害我很難看。」

悍將突破今年遭到獅隊全面碾壓的窘境，談到先前對獅隊的困境，王正棠也有感，「他們對到我們，每次都打擊都發揮很好，對其他隊就還好，我們外野對到他們，熱身都要做得更足。」今天可以突破，他指出，「大家選球做得滿好，這個投手的球沒那麼好打，但控球沒到很好，一起討論出來的東西有做出來，感覺就越來越好。」