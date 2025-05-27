中職／高捷一軍打4場就開轟有點驚喜 短打失敗要回去做筆記

富邦悍將隊今天以8：4擊敗統一獅隊，新人高捷在生涯第4場一軍出賽敲出首轟，震驚新莊棒球場現場球迷，連他自己也說「有點驚喜」，但今天第5局執行短打點飛，也讓他耿耿於懷，「回去要反省一下，寫一下筆記。」

高捷今天擔任先發第八棒、二壘手出賽，第2局面對獅隊洋投蒙德茲敲出陽春砲，幫助悍將破蛋，也開啟今天「北方王者」的一波波強攻。

高捷的二軍生涯首轟在今年首場例行賽出爐，4月1日面對樂天桃猿隊二軍，從黃偉晟手中開砲，當時二軍生涯歷時57場、167打席、140打數敲出首轟。一軍首轟到來的速度，完全超乎預期，今天開轟的打席，是他的第4場、12打席、12打數出賽。

高捷指出，有注意蒙德茲的變化球去攻擊，「打出去，就有點感覺（全壘打），但還是有盡全力去衝，因為逆風，還是全力跑，看能不能進到得點圈，給下一棒攻擊。」

被問到首轟球要獻給誰，高捷回答：「有教過我的所有教練，家人是我最大的後盾，還有支持我的球迷、鼓勵我的朋友。」他說自己去年度過害怕失敗的一年，一直想要表現，卻導致自己的東西無法展現出來，今年放開來打，才有好的成果。

今天家人只有妹妹在場，見證他的首轟，高捷笑說：「只有妹妹看到，她應該可以講一個禮拜。」