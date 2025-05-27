中職／沒有看錯！悍將0:3落後成功越獄 打爆獅隊終止對戰7連敗

富邦悍將隊今天開啟無雙模式，打完5局已經先發九棒全員安打，最終全場敲出15支安打，以8：4擊敗統一獅隊，終止4連敗；悍將在本季打獅隊前7戰全敗後，拿下對戰第1勝，今年只剩面對樂天桃猿隊（0勝8敗）還沒拿到勝場。

獅隊洋投蒙德茲壓不住悍將打線，先發4局已用101球，被狂敲9安打、失4分，前3局都掉分，為本季第一位面對悍將連3局失分的投手。

蒙德茲1局下因1安打、2保送，還沒出局數已經滿壘，面對高國麟投出保送擠回1分；他在第2局先被高捷敲出生涯首轟為一發陽春砲，申皓瑋在一、二壘有人時敲追平安打，第3局高國麟二壘打、陳真一壘打串連再下一城，悍將一度取得4：3領先。

蒙德茲4局投完在4：4平手局面退場，吳承諭第5局接手面對6打席，被敲3安打、1保送，悍將靠林澤彬、王正棠的安打各添1分，取得6：4領先；悍將5局打完已經敲出12支安打，且完成先發九棒全員安打。

悍將由黃保羅先發6局正好用100球，被敲6安打，失4分都是因全壘打，分別是第1局林安可三分砲、第5局林靖凱陽春砲，也恰好都是兩人的生涯500安。