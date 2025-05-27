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中職／沒有看錯！悍將0:3落後成功越獄 打爆獅隊終止對戰7連敗

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王正棠單場3安打、2打點。圖／富邦悍將隊提供
王正棠單場3安打、2打點。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天開啟無雙模式，打完5局已經先發九棒全員安打，最終全場敲出15支安打，以8：4擊敗統一獅隊，終止4連敗；悍將在本季打獅隊前7戰全敗後，拿下對戰第1勝，今年只剩面對樂天桃猿隊（0勝8敗）還沒拿到勝場。

獅隊洋投蒙德茲壓不住悍將打線，先發4局已用101球，被狂敲9安打、失4分，前3局都掉分，為本季第一位面對悍將連3局失分的投手。

蒙德茲1局下因1安打、2保送，還沒出局數已經滿壘，面對高國麟投出保送擠回1分；他在第2局先被高捷敲出生涯首轟為一發陽春砲，申皓瑋在一、二壘有人時敲追平安打，第3局高國麟二壘打、陳真一壘打串連再下一城，悍將一度取得4：3領先。

蒙德茲4局投完在4：4平手局面退場，吳承諭第5局接手面對6打席，被敲3安打、1保送，悍將靠林澤彬、王正棠的安打各添1分，取得6：4領先；悍將5局打完已經敲出12支安打，且完成先發九棒全員安打。

悍將由黃保羅先發6局正好用100球，被敲6安打，失4分都是因全壘打，分別是第1局林安可三分砲、第5局林靖凱陽春砲，也恰好都是兩人的生涯500安。

悍將第7局林栚呈登板，被陳重羽敲二壘打、保送林靖凱後退場，李吳永勤強勢連抓3個出局數「拆彈」成功，守住當時僅差距2分的緊繃戰局；7局下悍將再度攻占滿壘，王正棠打向二壘方向的滾地球，全力衝上一壘避免雙殺延續攻勢，申皓瑋後續的安打再擴大領先優勢。

李吳永勤第7局在無人出局、一二壘有人時上場，成功守住當時僅2分領先的局面。圖／富邦悍將隊提供
李吳永勤第7局在無人出局、一二壘有人時上場，成功守住當時僅2分領先的局面。圖／富邦悍將隊提供

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王正棠 樂天桃猿

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