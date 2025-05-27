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中職／面對悍將竟連3局失分 獅隊洋投蒙德茲寫本季第一人紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊先發洋投蒙德茲。本報資料照片
統一獅隊先發洋投蒙德茲。本報資料照片

統一獅隊洋投蒙德茲壓不住富邦悍將隊打線，今天先發4局已用101球，被狂敲9安打、失4分，前3局都掉分，為本季第一位面對悍將連3局失分的投手。

獅隊上周末遭到中信兄弟隊3連戰清盤，今天前進「新莊城堡」尋求止敗，儘管對悍將握有本季對戰7場全勝的優勢，但蒙德茲卻讓戰局演變不太順利。

蒙德茲1局下因1安打、2保送，還沒出局數已經滿壘，先K掉范國宸，面對高國麟仍投出保送擠回1分；他在第2局繼續失血，先被高捷敲出生涯首轟為一發陽春砲，申皓瑋在一、二壘有人時敲追平安打，第3局高國麟二壘打、陳真一壘打串連再下一城，悍將一度取得4：3領先。

蒙德茲在第4局的投球也出現3位上壘者，但在壘間抓到王正棠，高國麟擊出飛球遭到接殺，該局終於未再掉分，在4：4平手局面退場。本季還不曾有投手對悍將連3局失分，蒙德茲成為第一人。

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高國麟 王正棠

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