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日職／孫易磊9局登板飆三上三下 強心臟入袋首次救援成功

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
孫易磊在日職首度獲得救援成功。火腿隊IG
孫易磊在日職首度獲得救援成功。火腿隊IG

效力日本職棒火腿隊的「台灣至寶」孫易磊，今天再度被交付重要任務，9局下把關3分領先，演出三上三下，幫助火腿以5：2擊敗軟銀隊，孫易磊收下生涯第1個救援成功。

孫易磊第9局把關5：2領先，登板面對首位打者為山川穂高，讓他打向三壘方向滾地球出局，面對代打秋広優人，演出3球三振，再讓嶺井博希打向三壘方向滾地球出局。

孫易磊以10球完成1局後援任務，乾淨俐落連抓3個出局數，送出1K，最快球速151公里。

孫易磊升一軍後的前兩場出賽，第一場在3：3局面負責第9、10局，第二場在1：1局面扛起第12局，今天再於救援條件出現時登板，後援1局無失分，合計3場投4局無失分，防禦率仍是0，火腿監督新庄剛志連續在高張力場面下啟用這位20歲新人，孫易磊與新庄都有強心臟。

孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答

【中央社／27日電】

旅日北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊今天9局下後援登板，花10球讓對手3上3下，投1局無失分，拿下生涯首次救援成功，接受英雄訪問幾乎全日文回答。

被譽為「台灣至寶」的投手孫易磊一軍生涯第3場登板，今天在福岡PayPay巨蛋客場出賽，9局下球隊5比2領先登板，讓山川穗高敲出三壘方向滾地球出局，三振秋廣優人，接著再讓嶺井博希敲出三壘方向滾地球出局。

孫易磊今天總計用10球後援投1局，面對3名打者沒被敲出安打，投出1次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速151公里，球隊終場就以5比2擊退福岡軟銀鷹，孫易磊拿下一軍生涯首次救援成功，目前3場一軍登板維持無失分。

孫易磊接受英雄訪問時幾乎全日文回答，一開始用日文跟球迷說謝謝，也提到大概5局開始進到牛棚準備，9局下3分領先時登板，不會覺得緊張，登板就全力投球，感覺一次比一次好。

被問起一軍生涯第3場出賽就拿下救援成功速度，孫易磊只有這題用中文回答，他表示，沒有覺得特別快，照著自己的節奏丟。接著孫易磊又切換回日文表示，會更加努力，也希望球迷可以繼續為他加油。

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火腿 新庄剛志 孫易磊

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