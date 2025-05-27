中職／胡智爲狀況不錯結果不好 危機掌控球賽能力再思考

中職統一7-ELEVEn獅隊投手胡智爲25日登板投2.2局挨2轟吞敗，總教練林岳平表示，「狀況不錯但結果不是這麼好」，怎麼抓下第3個出局數要好好思考，但角色一樣還會是長中繼。

獅隊投手胡智爲開季定位先發，4月底開始轉往後援，但近3場後援出賽都有掉分，25日與中信兄弟交手，4局球隊1分領先時登板，2人出局後先被敲出安打，再接連被敲2轟，總計用50球投2.2局，失掉3分責失分、承擔敗投。

獅隊總教練林岳平被問起胡智爲狀況表示，胡智爲的角色一樣，還是會擔任長中繼，雖然結果不是這麼好，但狀況是不錯的，都是2人出局後才被打，掌控球賽能力面對2出局後的危機，怎麼抓下第3個出局數要再好好思考，但整體投球內容是好的。

獅隊洋投梅賽斯（Cristopher Mercedes）15日一軍先發投完後、17日下二軍，24日在二軍有先發出賽，對台鋼雄鷹隊投5局被敲6支安打，包括1發全壘打，失掉3分責失分、承擔敗投。

被問起近期是否會有洋投異動，林岳平表示，本週會有調動，但會換誰下二軍目前還不確定，二軍另外還有洋投衛蘭德（Joe Wieland），目前沒有規劃找新洋投。