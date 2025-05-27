中職／期待獅隊再出人氣王 陳傑憲：請愛我的球迷按時投票

中華職棒明星賽票選開跑，連2個國際賽好表現人氣暴漲的「台灣隊長」陳傑憲說出期待，希望繼黃甘霖後，再度有獅隊球員當人氣王，「請愛我的球迷按時投票。」

中職明星賽球迷票選啟動，「百萬象迷」力量大，讓過往明星賽人氣王、先發球員票選幾乎是中信兄弟球員的天下。昨天明星賽宣告記者會，獅隊代表潘傑楷故意「激將法」，直說不看好陳傑憲當人氣王，因為相信兄弟球迷的凝聚力。

「台灣隊長」陳傑憲今天賽前受訪被問起，經歷世界12強棒球賽、世界棒球經典賽資格賽人氣暴漲，是否會想有機會拚人氣王。他表示，每年當然都希望可以入選先發名單，但沒想太多，儘管國際賽獲得高人氣，但理解球迷各自都有偏好的中職隊伍。

陳傑憲也提到，看到很多他的球迷在社群分享，要因為喜歡陳傑憲「入坑」的球迷踴躍投票，並附上投票網址，還是覺得很感動，期待今年票數能否比以往好。

目前人氣票選榜上由兄弟隊游擊手江坤宇暫居人氣王，陳傑憲表示，理解球迷為什麼喜歡江坤宇，但也不忘對球迷喊話，「請愛我的球迷按時投票，如果可以成為人氣王，我會很開心」，並提到獅隊從2001年黃甘霖後就沒有再出過人氣王，希望自己有機會挑戰。

去年明星賽多名傳奇球星上場同樂，被譽為「最頂明星賽」，陳傑憲表示，明星賽就像派對，每年最期待的就是明星賽，因為可以沒有壓力的打球，開心享受，可以入選明星賽也是榮耀和肯定，期待今年明星賽更歡樂、更好玩。