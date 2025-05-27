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中職／悍將陳鐿中初先發28日戰獅隊 看林威助與嚴肅形象有反差

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳鐿中明天將在一軍初先發。圖／富邦悍將隊提供
陳鐿中明天將在一軍初先發。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將、統一獅隊明天在新莊棒球場過招，悍將推出菜鳥陳鐿中先發，將是他的一軍生涯初先發。今年2月他隨農場主管兼副領隊林威助一起赴日進修，二軍賽季也接收日籍教練島﨑毅帶來的幫助，這趟前進一軍，林威助叮囑他，要好好把握機會表現。

悍將上周只有4場比賽，調換黃保羅、魔力藍的出賽順序，黃保羅往後調整到本周扛第一場比賽，而明天原本該輪到張奕，但他已降下二軍改朝中繼準備，明天一戰需要有其他先發人選。

最終答案揭曉為悍將去年選秀第三指名陳鐿中，今年在二軍表現不俗，累積投29局、防禦率2.48，最近一場先發為16日對台鋼雄鷹隊二軍投6局失1分，22日剛在一軍初登板面對中信兄弟隊中繼1局被敲4安打、失3分。

陳鐿中指出，去年季外去日本Next Base訓練中心，透過儀器看到自己的缺點，回來後針對這些部分去改進，今年在二軍也接受到日本教練許多幫助，在投球機制、動作上協助調整，讓身體連動可以更順暢。他說自己過去自己最快球速149公里，今年在洲際棒球場的出賽看到152公里（官方紀錄150公里），先從球速上感受到突破。

聊到在二軍和林威助的互動，陳鐿中透露，他會主動找大家講話，比較多是提醒，「雖然他看起來滿嚴肅，但說話起來還滿健談的。」被問到是溫柔的語氣嗎？他笑說感覺像是大哥哥、學長，這趟上來則是叮囑他要好好把握機會表現。

已在洲際棒球場感受過一軍比賽球迷氣氛，明天將體驗「新莊城堡」氛圍，陳鐿中表示，季前熱身賽在台南棒球場出賽時，已經有感受過球迷吶喊聲，因此上一次站上洲際，心態上已經可以比較平靜面對。

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黃保羅 棒球 林威助

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