中職／龍象吃獅、獅吃邦鷹食物鏈 林岳平點出關鍵在守備

統一獅隊戰績仍以23勝16敗、勝率0.590居龍頭，但上周末3連戰遭中信兄弟隊清盤，元氣大傷。獅隊本季對戰A段班球隊戰績處於劣勢，包括兄弟及味全龍隊，總教練林岳平對此直指關鍵在於守備，兄弟、味全能靠每場多2、3個好守備拿到出局數，但獅隊卻是可能因為守備多丟1、2分，就會追不回來，「對上他們，可能沒有犯錯機會。」

獅隊今年能把握打台鋼雄鷹、富邦悍將隊的機會，分別取得7勝2敗、7勝0敗的對戰優勢，是目前可以領跑的關鍵，但一對上兄弟就落居下風，本季過招10場慘吞8敗，也是獅隊想要更上層樓必須克服的坎。此外，面對龍隊也是3勝4敗劣勢，是獅隊目前兩個討不到便宜的對戰組合。

獅隊在碰上這兩隊時的對戰投打數據並沒有明顯較差，問題出在哪裡？林岳平說：「對兄弟、味全守備比較優異的球隊，在攻擊端上，有些球碰上他們守備，一場多2、3個好守備拿到出局數，守備上讓對手形成安打的機會比較少。」

他坦言，這是隊形問題，守備比較好的球隊，能靠守備阻礙對手攻勢的串連，帶給投手安定感，「這是目前對到兄弟和味全比較棘手的地方，沒有辦法大量得分。」反之亦然，林岳平點出，對上悍將、雄鷹的優勢，也是因為他們在守備上帶給對手的機會較多。