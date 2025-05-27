快訊

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍象吃獅、獅吃邦鷹食物鏈 林岳平點出關鍵在守備

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
獅隊上周末3連戰遭中信兄弟隊清盤。 圖／統一獅隊提供
獅隊上周末3連戰遭中信兄弟隊清盤。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊戰績仍以23勝16敗、勝率0.590居龍頭，但上周末3連戰遭中信兄弟隊清盤，元氣大傷。獅隊本季對戰A段班球隊戰績處於劣勢，包括兄弟及味全龍隊，總教練林岳平對此直指關鍵在於守備，兄弟、味全能靠每場多2、3個好守備拿到出局數，但獅隊卻是可能因為守備多丟1、2分，就會追不回來，「對上他們，可能沒有犯錯機會。」

獅隊今年能把握打台鋼雄鷹富邦悍將隊的機會，分別取得7勝2敗、7勝0敗的對戰優勢，是目前可以領跑的關鍵，但一對上兄弟就落居下風，本季過招10場慘吞8敗，也是獅隊想要更上層樓必須克服的坎。此外，面對龍隊也是3勝4敗劣勢，是獅隊目前兩個討不到便宜的對戰組合。

獅隊在碰上這兩隊時的對戰投打數據並沒有明顯較差，問題出在哪裡？林岳平說：「對兄弟、味全守備比較優異的球隊，在攻擊端上，有些球碰上他們守備，一場多2、3個好守備拿到出局數，守備上讓對手形成安打的機會比較少。」

他坦言，這是隊形問題，守備比較好的球隊，能靠守備阻礙對手攻勢的串連，帶給投手安定感，「這是目前對到兄弟和味全比較棘手的地方，沒有辦法大量得分。」反之亦然，林岳平點出，對上悍將、雄鷹的優勢，也是因為他們在守備上帶給對手的機會較多。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

林岳平 富邦悍將 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／郭俊麟重返一軍有球數限制 林岳平期待投出最長局數

中職／古林睿煬請喝萬波！林岳平解釋化身「喜餅」的那一天

中職／林安可二軍開轟何時歸？林岳平透露時間段 先打DH

中職／餅總要「冰」陳傑憲 陳聖平解鎖生涯首次守中外野

相關新聞

中職／龍象吃獅、獅吃邦鷹食物鏈 林岳平點出關鍵在守備

統一獅隊戰績仍以23勝16敗、勝率0.590居龍頭，但上周末3連戰遭中信兄弟隊清盤，元氣大傷。獅隊本季對戰A段班球隊戰績...

中職／期待獅隊再出人氣王 陳傑憲：請愛我的球迷按時投票

中華職棒明星賽票選開跑，連2個國際賽好表現人氣暴漲的「台灣隊長」陳傑憲說出期待，希望繼黃甘霖後，再度有獅隊球員當人氣王，...

日職／孫易磊日文進步神速驚艷日媒 手套繡「第一神拳」也是記憶點

日本職棒火腿隊握有一對「台灣至寶」，孫易磊今年轉支配下，迅速投進日本球迷、媒體視野，Sponichi Annex記者田中...

中職／悍將陳鐿中初先發28日戰獅隊 看林威助與嚴肅形象有反差

富邦悍將、統一獅隊明天在新莊棒球場過招，悍將推出菜鳥陳鐿中先發，將是他的一軍生涯初先發。今年2月他隨農場主管兼副領隊林威...

日職／包廂中文海報寫「火腿的驕傲」 孫易磊媽媽感動落淚

日職北海道日本火腿鬥士隊20歲台灣投手孫易磊成為正式球員，22日特別邀請家人到場，看到球隊安排的包廂上中文海報寫著「恭喜...

中職／前兩戰中外野不見申皓瑋因腳不適 鋒總：擔心傷勢擴大

富邦悍將隊主力中外野手申皓瑋近兩場缺席，總教練陳金鋒證實是因為腳不舒服，防護員評估先完全休息兩三天後看看恢復狀況，今天在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。