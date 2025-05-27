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中職／前兩戰中外野不見申皓瑋因腳不適 鋒總：擔心傷勢擴大

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋。報系資料照
富邦悍將隊申皓瑋。報系資料照

富邦悍將隊主力中外野手申皓瑋近兩場缺席，總教練陳金鋒證實是因為腳不舒服，防護員評估先完全休息兩三天後看看恢復狀況，今天在新莊棒球場出戰統一獅隊能否回歸戰線，鋒總表示，看看賽前練習狀況再決定。

悍將上周末面對樂天桃猿隊3連戰先發中外野手都是周佳樂，申皓瑋周五先以右外野手出賽，結果才打到4局下，申皓瑋在右外野面對來球的處理，已出現數次比較罕見的狀況，讓猿隊跑出長打，悍將當即更改為申皓瑋中外野、周佳樂右外野，最終申皓瑋未打完全場提早休息，周六、日都未上場。

陳金鋒表示，申皓瑋的腳不舒服，禮拜五考慮右外野移動範圍較小，才有這樣的安排，接下來兩天防護員評估狀況認為比賽有難度，「擔心比賽下去會擴大傷勢，所以讓他先休兩三天恢復看看。」

悍將今天迎戰獅隊，由黃保羅擔綱先發投手，尋求為悍將止敗，本季悍將、獅隊對戰由獅隊握有7戰全勝。

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陳金鋒 申皓瑋 樂天桃猿

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