中職／輪值缺一角誰扛28日戰猛獅？鋒總只給1提示

富邦悍將隊本周需找出另一位先發投手，總教練陳金鋒賽前無意先宣布，僅在被問到是否為目前在一軍的人時點頭回應。

悍將上周只有4場比賽，調換黃保羅、魔力藍的出賽順序，黃保羅往後調整到本周扛第一場比賽，而明天原本該輪到張奕，但他已降下二軍改朝中繼準備，明天一戰需要有其他先發人選。

悍將本周還無布坎南升上一軍的計畫，陳金鋒被問到明天先發投手時回應「等一下就知道」，不願先揭曉答案，但被問到是不是現在在上面的人時點頭回應。

盤點可能人選，陳鐿中為悍將去年選秀第三指名，今年在二軍表現不俗，累積投29局、防禦率2.48，最近一場先發為16日對台鋼雄鷹隊二軍投6局失1分，22日剛在一軍初登板面對中信兄弟隊中繼1局被敲4安打、失3分。游霆崴也有不少先發經驗，可負擔長局數。

此外，終結者曾峻岳在5月16日因右膝不適降下二軍，已到可以回歸前線的時間點。陳金鋒表示，曾峻岳的狀況已經好很多，可以出賽後，預計會先讓他到二軍登板後再評估回歸。