中職／明星賽網路投票開跑！江坤宇領先陳傑憲 戴培峰捕手些微領先

中華職棒明星賽網路投票今天正式開跑，人氣球隊中信兄弟一如往常包辦多數位置，但投手由味全龍隊徐若熙暫時領先，外野手是統一獅隊陳傑憲，捕手則是富邦悍將隊戴培峰。 目前網路票選部分，投手最高票是徐若熙

2025-05-27 15:00