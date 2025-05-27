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中職／明星賽網路投票開跑！江坤宇領先陳傑憲 戴培峰捕手些微領先
中華職棒明星賽網路投票今天正式開跑，人氣球隊中信兄弟一如往常包辦多數位置，但投手由味全龍隊徐若熙暫時領先，外野手是統一獅隊陳傑憲，捕手則是富邦悍將隊戴培峰。
目前網路票選部分，投手最高票是徐若熙、中繼投手兄弟伍立辰、救援投手兄弟黃恩賜、捕手戴培峰些微領先兄弟高宇杰、一壘兄弟許基宏、二壘兄弟岳東華、三壘兄弟王威晨、游擊兄弟江坤宇、指定打擊兄弟陳俊秀些微領先台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。
外野手部分陳傑憲些微領先兄弟宋晟睿、兄弟詹子賢第3、兄弟岳政華第4。目前總票數由江坤宇些微領先陳傑憲。
網路投票今天中午12點至6月18日23點59分截止，透過LINE VOOM中華職棒明星對抗賽活動頁面，球迷可使用個人LINE帳號登入，即可進行票選。單一LINE帳號每日皆可重複投票，單日至多可進行4輪投票，每日投票重置時間：00:00、06:00、12:00、18:00。
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