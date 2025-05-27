日職／孫易磊日文進步神速驚艷日媒 手套繡「第一神拳」也是記憶點

日本職棒火腿隊握有一對「台灣至寶」，孫易磊今年轉支配下，迅速投進日本球迷、媒體視野，Sponichi Annex記者田中健人今天專文報導對孫易磊的深刻印象，除了投球內容、在場上的冷靜之外，還有他對於學習日文的積極態度。

孫易磊在5月22日轉支配下，目前在一軍兩場登板都在延長賽，展現超強心臟，合計3局無失分。火腿監督新庄剛志也透露，儘管現在是以牛棚出發，但計畫未來讓他擔任先發投手，並期待養成為一位能單季15勝的強投。

田中健人在報導一開頭就提到，對孫易磊的期望一直在膨脹中，文中介紹從他在升支配下的記者會上就讓人留下的好印象，當時他以日文自我介紹：「我是日本火腿鬥士隊96號，孫易磊，請多多指教。」

當時媒體之間低聲讚嘆，驚訝來日本一年半的他，已有這樣的日文程度，而孫易磊也說自己是在來到日本後才開始學日文。據火腿工作人員透露，孫易磊相當努力學習日文，現在已經能聽懂簡單的句子。

記者誇讚他在19歲的稚齡就遠渡重洋來到日本，但展現積極態度融入異鄉環境中。此外，孫易磊也是漫畫「第一神拳」的忠實粉絲，訓練手套上繡了「IPPO」字樣，面對記者詢問上面是不是繡第一神拳，馬上就朝氣回應：「是的，我喜歡第一神拳。」