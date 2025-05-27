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華南少棒／台東縣勝嘉義市 沈冠霖6局完投獲讚天份佳

中央社／ 台北27日電
114年華南金控盃全國少棒錦標賽持續進行，台東縣27日敗部賽事與嘉義市交手，台東縣5年級投手沈冠霖（圖）6局完投，率隊以6比1搶勝。中央社
114年華南金控盃全國少棒錦標賽持續進行，台東縣27日敗部賽事與嘉義市交手，台東縣5年級投手沈冠霖（圖）6局完投，率隊以6比1搶勝。中央社

華南少棒賽台東縣今天敗部與嘉義市交手，台東縣五年級投手沈冠霖6局完投，率隊以6比1搶勝；沈冠霖獲讚天份好，從桃園回到台東打球笑說很安心，偶像是兄弟隊游擊手江坤宇

114年華南金控盃全國少棒賽台東縣今天比賽前半段受制於嘉義市先發投手盧律諳，前4局打完0比1落後，5局上1人出局後遭觸身球保送、安打推進，古夢杰二壘打送回追平分，也將盧律諳打退場。

台東縣攻勢延續，5局上單局敲出4安、有3次四死球保送，一口氣打了11人次、攻下6分、翻轉戰局、奠定勝基。

台東縣隊先發投手沈冠霖總計用72球完投6局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、2次四死球保送，失掉1分非責失分，投出生涯首場完投勝。

台東縣總教練方穎豐表示，知道嘉義市隊打擊爆發力好，沈冠霖先發優勢就是控球準度佳，投給打者打、讓守備幫忙，過去容易出現情緒起伏比較多的狀況，今天心態的調整很好，無論投打都算此批球員中天份最好的。

台東縣此次以五年級球員為主力，方穎豐表示，希望讓球員培養經驗，看能不能有好表現被選訓看見、入選U12世界盃代表隊；也提到目前還有些守備細膩度有待加強，但球員們表現越來越好，一直提醒他們在最後一個出局數抓到前都要保持鬥志。

沈冠霖自評今天表現還可以，比賽過程中雖然有受到守備失誤影響，但教練鼓勵「歸零」、讓心情平靜下來。

沈冠霖之前因為父母工作關係跟著到桃園，後來回到台東打球，他笑說：「回到家打球的感覺很安心。」此次參賽目標希望可以當國手，偶像是中信兄弟江坤宇，平時擔任野手守備位置就是游擊，江坤宇游擊守備範圍很大、希望可以向他學習，也喜歡挑戰高難度接球守備。

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江坤宇 中信兄弟

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