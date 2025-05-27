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中職／蔣少宏休兵日被盜壘數+1 雄鷹落後10分改記雙盜壘因劉基鴻1動作

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職聯盟競技組今天發出記錄更正，23日8局上味全龍隊12：2領先台鋼雄鷹隊之際，一、二壘上的紀慶然、林家鋐從趁傳進壘改記為雙盜壘成功，關鍵在於三壘手劉基鴻的一個動作。圖／截圖自轉播畫面
中職聯盟競技組今天發出記錄更正，23日8局上味全龍隊12：2領先台鋼雄鷹隊之際，一、二壘上的紀慶然、林家鋐從趁傳進壘改記為雙盜壘成功，關鍵在於三壘手劉基鴻的一個動作。圖／截圖自轉播畫面

味全龍隊捕手蔣少宏在休兵日被盜壘數+1，中職聯盟競技組今天發出記錄更正，23日8局上龍隊12：2領先台鋼雄鷹隊之際，一、二壘上的紀慶然、林家鋐，在魔鷹的打席推進壘包，從趁傳進壘改記為雙盜壘成功，關鍵在於三壘手劉基鴻的一個動作，被認定構成「漠不關心」的3項條件無法全數符合。

當時龍隊已經握有12：2領先，張景淯在一、二壘有人時面對魔鷹，球數1好1壞後，紀慶然、林家鋐利用下一球啟動，推進二、三壘，由於蔣少宏並無傳球意圖，龍隊選手守備位置也不在壘包旁，當天記錄為趁傳進二、三壘。

中職今天發出記錄更正公告：「台鋼雄鷹針對2025/5/23(五)編號第115場次例行賽，八局上魔鷹打席，台鋼雄鷹跑壘員紀慶然與林家鋐因趁傳進二、三壘之判決，申請重新審視。記錄更正如下：一、台鋼雄鷹跑壘員紀慶然、林家鋐─記錄雙盜壘成功１次。二、味全龍捕手蔣少宏─記錄被盜壘１次。」

根據記錄特別規則「盜壘成功之記錄」9.07（f）、（g）所述，第四局至第六局分數差距10分(含)以上，或第七局起，兩隊分數差距7分(含)以上，守隊對跑壘員盜壘並未顯示守備行為亦無關心者，應記錄為野手選擇進壘。

而守備漠不關心需符合3項條件，一、投手對於跑壘員並無關注之意。如觀看跑壘員後進行牽制或退出投手板等。二、捕手無顧忌跑壘員之情形或動作者。如牽制跑壘員、接球後有意阻殺跑壘員（即使僅稍有動作亦視同）等。三、內野手無進壘補位之情形。如守備位置在壘包旁、進入壘包旁準備接球等。

競技組解釋，重看畫面後，確認劉基鴻一開始的位置是在靠近游擊處，在紀慶然上三壘時，劉基鴻有往三壘移動，而記錄為「趁傳進壘」需要3項條件皆符合，因此並未符合最後一項。

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紀慶然 台鋼雄鷹 劉基鴻

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