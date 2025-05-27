快訊

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

麥當勞買一送一！冰炫風、蛋捲冰淇淋優惠 得來速、歡樂送省錢攻略曝光

中職／獅隊府城巷弄主題日 31日邀謝銘祐飆台語音樂魅力

中央社／ 台北27日電
中職統一7-ELEVEn獅隊30日起在台南主場推出「府城巷弄」主題日，今天公布31日賽後將邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團演唱，用台語音樂唱出在地文化魅力。 圖／統一獅提供
中職統一7-ELEVEn獅隊30日起在台南主場推出「府城巷弄」主題日，今天公布31日賽後將邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團演唱，用台語音樂唱出在地文化魅力。 圖／統一獅提供

中職統一7-ELEVEn獅隊30日起在台南主場推出「府城巷弄」主題日，今天公布31日賽後將邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團演唱，用台語音樂唱出在地文化魅力。

獅隊30日起至6月1日在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，推出「府城巷弄」城市主題日，攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀請球迷走進熟悉街景，感受府城生活節奏。

獅隊昨天宣布6月1日賽後將邀請以專輯「Suí 水」入圍金曲獎6項的台語創作歌手李竺芯返鄉演唱，今天再宣布5月31日嘉賓為謝銘祐及麵包車樂團，預計帶來將近30分鐘音樂饗宴，透過歌曲讓球迷更認識台南文化。

獅隊新聞稿提到，今年第36屆金曲獎謝銘祐「偏南」專輯入圍「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳台語專輯獎」、「最佳作詞人獎」、「最佳台語男歌手獎」，為台南之光；麵包車樂團於2005年成立，由謝銘祐與一群音樂愛好者共同組成，平時主要前往療養機構、育幼院、廟埕、台灣大街小巷，為長輩、孩子及社區獻唱，去年更獲邀前往2024巴黎文化奧運演唱，將台灣文化透過音樂傳遞到國外。

獅隊曾在2016年草地音樂會及2019年復古祭活動，邀請謝銘祐及麵包車樂團蒞臨表演，帶給球迷不同音樂饗宴；這一次「府城巷弄」主題日適逢端午連續假期，特別在賽後場內進行演唱，歡迎進場球迷賽後留在台南棒球場看台區，一起感受台語音樂魅力。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

中職／獅隊「府城巷弄」主體日 6月1日邀李竺芯壓軸表演

中職／兄弟尚勇！對戰獅隊10場拿8勝 洲際、台南都演清盤秀

中職／黃韋盛4安助兄弟4連勝 獅隊「恐象」對戰一面倒

中職／陳禹勳36歲生日收生涯125次救援成功 超車凱撒獨居史上第三

相關新聞

日職／未來可能比古林睿煬強！大聯盟球探稱讚孫易磊

台灣20歲旅日投手孫易磊，上周升上日本火腿隊一軍，連2場在戰局緊繃狀況下登板，都繳出令人滿意的好表現，據日媒報導，有大聯盟球探表示，孫易磊未來可能比古林睿煬還強。 孫易磊2023年與火腿簽下育成

中職／蔣少宏休兵日被盜壘數+1 雄鷹落後10分改記雙盜壘因劉基鴻1動作

味全龍隊捕手蔣少宏在休兵日被盜壘數+1，中職聯盟競技組今天發出記錄更正，23日8局上龍隊12：2領先台鋼雄鷹隊之際，一、...

中職／獅隊府城巷弄主題日 31日邀謝銘祐飆台語音樂魅力

中職統一7-ELEVEn獅隊30日起在台南主場推出「府城巷弄」主題日，今天公布31日賽後將邀請金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團...

中職／跨世代獅迷共同回憶 獅吼臺南棒球訂製書超早鳥47折

引爆統一獅迷熱烈回響的「獅吼臺南棒球訂製書」昨天正式嘖嘖募資啟動，獅隊是中華職棒開打卅六年唯一從未易主、一路堅持至今的球...

影／中職明星賽7月19開打 明午開始票選球員

中華職棒今天舉辦記者會，宣布今年明星賽7月19、20兩天開打，地點確定繼去年之後，連續2年在台北大巨蛋舉行，開放從明天5...

中職／宋晟睿呼籲象迷投其他隊也可以 學長笑答：你不錯喔！

中華職棒明星賽每年都是滿滿「黃潮」，今天宋晟睿代表黃衫軍出席記者會，一開口就是勸說「不用投我們也沒關係」，他笑答：「剛進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。