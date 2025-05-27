日職／未來可能比古林睿煬強！大聯盟球探稱讚孫易磊

台灣20歲旅日投手孫易磊，上周升上日本火腿隊一軍，連2場在戰局緊繃狀況下登板，都繳出令人滿意的好表現，據日媒報導，有大聯盟球探表示，孫易磊未來可能比古林睿煬還強。

孫易磊2023年與火腿簽下育成合約，去年在二軍磨練，出賽15場，防禦率3.86。今年在二軍出賽7場，防禦率1.35，馬上就轉支配下並登上一軍。首戰就在第9局平手局面上登板，主投2局無失分，最快球速152公里。

上周日孫易磊在第12局登板飆出生涯首K，沒有失分，最快球速154公里，表現獲得球迷及監督新庄剛志稱讚。

另外，有一名大聯盟球探接受《日刊體育》訪問時，稱讚孫易磊，「他可能會成為比前輩古林睿煬更厲害的投手。」