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中職／跨世代獅迷共同回憶 獅吼臺南棒球訂製書超早鳥47折

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
「獅吼臺南棒球訂製書」見證統一獅隊傳奇故事與臺南棒球文化。圖／聯合知識庫提供
「獅吼臺南棒球訂製書」見證統一獅隊傳奇故事與臺南棒球文化。圖／聯合知識庫提供

引爆統一獅迷熱烈回響的「獅吼臺南棒球訂製書」昨天正式嘖嘖募資啟動，獅隊是中華職棒開打卅六年唯一從未易主、一路堅持至今的球隊，本書承載這支職棒元老級球隊和臺南市的共同記憶，完整呈現榮耀隊史和府城棒球文化，跨世代獅迷共同回憶全收錄，超早鳥四七折限時優惠開跑。

獅隊一九九○年三月十七日在台北市立棒球場以四比三擊敗兄弟象隊，贏得中職歷史性首勝，完整歷經卅六個球季，到昨天為止已經拿到一九四○勝，穩居史上第一，目前十次封王也和兄弟並列領先；中職今年上半季賽事進行近兩個月，獅隊廿三勝十六敗暫居榜首，最終目標是討回失去四年的總冠軍。

「獅吼臺南棒球訂製書」不但擁有民生報、聯合報過去卅年關鍵賽事的珍貴歷史報版，深度專訪獅隊領隊蘇泰安、總教練林岳平和核心球員，也詳盡介紹啦啦隊文化、應援古物與臺南棒球場的前世今生；報時光團隊以新聞紀實視角，超過兩百張珍貴圖片，超過三萬字專文，邀請知名的扶風文化量身打造立體臺南球場紙雕設計，以高規格的精裝書製作品質，是不同世代獅迷最獨一無二的紀念書。

蘇泰安說：「這本書就是獻給每一位和我一樣，為了一支球隊的勝敗、歷史與未來，心跳加速、聲音沙啞的人。」

募資期間收藏訂製書的支持者，有機會得到林岳平、高志綱潘威倫陳傑憲親簽紀念球，並享有臺南球場看球必備標配美食「八八一八披薩屋」餐飲優惠兌換券，店內消費七五折與九吋披薩一份。「獅吼臺南棒球訂製書」嘖嘖上線https://r.zecz.ec/qV9B

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