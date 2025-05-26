影／奧運黃金雙打李洋搭檔104歲林友茂對戰父親與教練 蔣萬安觀戰

台北市長蔣萬安於今（26）日中午抵達台北體育館，蔣萬安表示，他是特地前來觀賞世壯運表演賽，這場比賽由金氏世界紀錄認證的全球最年長羽球選手林友茂，攜手奧運羽球男雙金牌國手李洋，共同出戰李洋父親李峻淯與李洋教練鄭永成，雙方進行一場11分制的表演賽。

比賽一開打，雙方切球、吊球，甚至網前小球都毫不手軟，林友茂笑說：「李洋的球很凶狠，我頭盡量低一點。」賽事你來我往，節奏緊湊，林友茂雖然因年歲高反應稍慢，甚至有時球到腳邊仍未察覺，但他始終仍不放棄，微笑調整步伐，重新舉拍迎戰。李洋則在場上展現「神隊友」風範，時而補位救球、時而巧妙放短，搭配默契十足。林友茂更在網前出其不意地扣殺得分，引爆全場掌聲雷動。最終，這對跨世代組合以11比9擊敗李峻淯、鄭永成，拿下這場表演賽的勝利。

賽後接受媒體訪問時，林友茂談論到日前輝達執行長黃仁勳向他討教養生秘訣，他笑說，「多看美女」並補充另外三大原則，「眼動手不動、心動不行動、上動不下動」，幽默表示男生要懂得自制，才能保證女生安全。