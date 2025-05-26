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影／中職明星賽7月19開打 明午開始票選球員

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
今日中職明星賽宣告記者會上，包含中職會長蔡其昌，秘書長楊清瓏都出席與會，球員代表則有中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇、味全龍朱育賢、富邦悍將張奕與台鋼雄鷹王博玄，另外還有6球團女孩代表出席。記者林俊良／攝影
今日中職明星賽宣告記者會上，包含中職會長蔡其昌，秘書長楊清瓏都出席與會，球員代表則有中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇、味全龍朱育賢、富邦悍將張奕與台鋼雄鷹王博玄，另外還有6球團女孩代表出席。記者林俊良／攝影

中華職棒今天舉辦記者會，宣布今年明星賽7月19、20兩天開打，地點確定繼去年之後，連續2年在台北大巨蛋舉行，開放從明天5月27日中午起，球迷票選。

通訊投票將從明天中午12點展開，通訊投票加權5倍，球迷可利用手機撥打551252，或用手機邊寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選與通訊投票截止時間皆是6月18日晚上11點59分為止，雜誌選票在職業棒球雜誌6月號519期隨書附贈，加權10倍，以郵戳日期6月18日為憑。三個管道票選經加權後總票數占比百分之60，另外具投票資格的教練、球員、媒體，進行專業票選，占比百分之40。

今年賽事將上演頂尖教頭巔峰對決，「TEAM STAR」由去年冠軍教頭中信兄弟隊平野惠一執掌兵符，「TEAM TAIWAN」則由中華隊教頭曾豪駒出任。

今日中職明星賽宣告記者會上，包含中職會長蔡其昌，秘書長楊清瓏都出席與會，球員代表則有中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇、味全龍朱育賢、富邦悍將張奕與台鋼雄鷹王博玄，另外還有6球團女孩代表出席。

要如何超越去年評價「最頂」的明星賽，中職聯盟會長蔡其昌笑說：「我也不知道怎麼辦」，他說聯盟同仁從去年明星賽落幕後就在絞盡腦汁，「明星賽的意義，就是讓球迷在那兩天有美好快樂的時光，期待可以和去年一樣精彩。」

統一獅隊潘傑楷（右）回憶去年明星賽，他說最有趣是看到教練上場，「尤其是洪總拿棒子出來打，還打得到，很厲害。還有王建民賢拜上來，不小心丟到金鋒賢拜。」被問到去年世界12強棒球賽人氣暴漲的隊友陳傑憲有沒有機會競爭人氣王，潘傑楷老實回應：「我相信兄弟球迷的凝聚力，人氣王應該還是兄弟。」記者林俊良／攝影
統一獅隊潘傑楷（右）回憶去年明星賽，他說最有趣是看到教練上場，「尤其是洪總拿棒子出來打，還打得到，很厲害。還有王建民賢拜上來，不小心丟到金鋒賢拜。」被問到去年世界12強棒球賽人氣暴漲的隊友陳傑憲有沒有機會競爭人氣王，潘傑楷老實回應：「我相信兄弟球迷的凝聚力，人氣王應該還是兄弟。」記者林俊良／攝影
今日中職明星賽宣告記者會上，球員代表則有富邦悍將張奕（左起）、味全龍朱育賢、台鋼雄鷹王博玄、中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇。記者林俊良／攝影
今日中職明星賽宣告記者會上，球員代表則有富邦悍將張奕（左起）、味全龍朱育賢、台鋼雄鷹王博玄、中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇。記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊陳冠宇（右）的拉票有粉紅泡泡，呼籲麻吉好友郭俊麟也一起加入明星賽，「希望再和他一起打球。」他還爆料7歲女兒喜歡台鋼雄鷹隊的應援曲，自詡「陳一粒」，目標未來加入雄鷹啦啦隊。記者林俊良／攝影
樂天桃猿隊陳冠宇（右）的拉票有粉紅泡泡，呼籲麻吉好友郭俊麟也一起加入明星賽，「希望再和他一起打球。」他還爆料7歲女兒喜歡台鋼雄鷹隊的應援曲，自詡「陳一粒」，目標未來加入雄鷹啦啦隊。記者林俊良／攝影
今日中職明星賽宣告記者會上，包含中職會長蔡其昌，秘書長楊清瓏都出席與會，球員代表則有中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇、味全龍朱育賢、富邦悍將張奕與台鋼雄鷹王博玄，另外還有6球團女孩代表出席。記者林俊良／攝影
今日中職明星賽宣告記者會上，包含中職會長蔡其昌，秘書長楊清瓏都出席與會，球員代表則有中信兄弟宋晟睿、統一7-ELEVEn獅潘傑楷、樂天桃猿陳冠宇、味全龍朱育賢、富邦悍將張奕與台鋼雄鷹王博玄，另外還有6球團女孩代表出席。記者林俊良／攝影

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