中職／宋晟睿呼籲象迷投其他隊也可以 學長笑答：你不錯喔！
中華職棒明星賽每年都是滿滿「黃潮」，今天宋晟睿代表黃衫軍出席記者會，一開口就是勸說「不用投我們也沒關係」，他笑答：「剛進去（休息室），學長也在說，你不錯喔！」
今年賽事將上演頂尖教頭巔峰對決，「TEAM STAR」由去年冠軍教頭中信兄弟隊平野惠一執掌兵符，「TEAM TAIWAN」則由中華隊教頭曾豪駒出任。
6隊代表球星到場，少不了拉票橋段，有趣的是，統一獅隊潘傑楷被問到去年世界12強棒球賽人氣暴漲的隊友陳傑憲有沒有機會競爭人氣王，潘傑楷老實回應：「我相信兄弟球迷的凝聚力，人氣王應該還是兄弟。」宋晟睿則是呼籲不一定要投給兄弟，希望各隊球星都可以來參加。
宋晟睿在會後聯訪透露，因為一直聽同場出席活動的其他球隊學長在講，他也知道兄弟球迷一直都「稍微強大一點」，「我不太好意思，想說稍微幫他們拉票。」宋晟睿對於想打明星隊或國家隊抱持順其自然，他表示，可以參加就很榮幸，「希望感受氣氛，大家一起玩樂的感覺。」
宋晟睿昨天在台南棒球場守備出狀況，早早就被換下，總教練平野惠一賽後也有重話。宋晟睿今天也被問到此事，他表示，自己也有去思考、反省，台南球場場地有需要再多注意的地方，自己也需要再多注意。
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