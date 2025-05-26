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中職／張奕降二軍改朝中繼準備 「球隊有需求就朝這個方向」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將投手張奕。報系資料照
富邦悍將投手張奕。報系資料照

富邦悍將隊張奕先發內容動盪，近日被下放二軍，今天出席明星賽宣告記者會，透露已收到教練團指示朝中繼調整，「球隊有需球，當然就是朝這個方向去走。」

張奕本季搶進先發輪值，但出賽7場只有1場優質內容，戰績1勝6敗、防禦率7.60，最近一場面對中信兄弟隊4.2局失6分皆為責失分，是他單場責失最慘烈的一役，隔天就被下放二軍。

張奕表示，可能是因為比較會流汗，碰到台灣天氣炎熱，導致容易抽筋，「短局數可以維持自己的實力、表現，但到了中後段就開始掉下來，可能因為台灣天氣，該做的事情都做了，還是會發生，也是滿困擾，很對不起球隊，沒辦法把該吃的局數吃完。」

張奕表示，自己知道問題在哪，會針對這個問題去解決，「教練有說，下二軍會以中繼調整，知道怎麼準備。」言語之中透露被拔先發，他說：「以球隊方針是這樣，球隊有需求，當然就是朝這個方向去走。

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明星賽 張奕

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