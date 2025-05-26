聽新聞
0:00 / 0:00
中職／張奕降二軍改朝中繼準備 「球隊有需求就朝這個方向」
富邦悍將隊張奕先發內容動盪，近日被下放二軍，今天出席明星賽宣告記者會，透露已收到教練團指示朝中繼調整，「球隊有需球，當然就是朝這個方向去走。」
張奕本季搶進先發輪值，但出賽7場只有1場優質內容，戰績1勝6敗、防禦率7.60，最近一場面對中信兄弟隊4.2局失6分皆為責失分，是他單場責失最慘烈的一役，隔天就被下放二軍。
張奕表示，可能是因為比較會流汗，碰到台灣天氣炎熱，導致容易抽筋，「短局數可以維持自己的實力、表現，但到了中後段就開始掉下來，可能因為台灣天氣，該做的事情都做了，還是會發生，也是滿困擾，很對不起球隊，沒辦法把該吃的局數吃完。」
張奕表示，自己知道問題在哪，會針對這個問題去解決，「教練有說，下二軍會以中繼調整，知道怎麼準備。」言語之中透露被拔先發，他說：「以球隊方針是這樣，球隊有需求，當然就是朝這個方向去走。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言