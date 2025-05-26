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「怪物新人」權喜原降臨緯來新棚啟用 小龍女勁歌熱舞回饋粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
緯來一樓打造全新攝影棚，邀請「怪物新人」權喜原到場。緯來電視網提供
緯來一樓打造全新攝影棚，邀請「怪物新人」權喜原到場。緯來電視網提供

緯來電視網自製節目《ㄟˊ猜不到吧》今天(26日)擁有不一樣的新面貌！特別移師緯來一樓全新攝影棚進行節目錄製，其中，加碼的特別來賓、被譽為「怪物新人」的超人氣韓援權喜原在節目錄製後受訪時表示，「錄製的過程很開心，也希望大家可以跟這個建築一樣，都可以『發』起來。」

緯來自製節目《ㄟˊ猜不到吧》，因在上午NBA轉播賽後進行直播，由緯來主持人搭配如梁赫群、張立東、洗菜等藝人進行球賽討論及預測，同時邀請人氣啦啦隊及耳機妹帶給球迷更「美麗」的畫面，加上透過與球迷直接的互動，且送出豐厚的獎金，因此深獲球迷喜愛。

而今天《ㄟˊ猜不到吧》也邁入一個新的里程碑，特別移師緯來一樓全新攝影棚進行錄影，且舉行「同樂會」的開棚典禮中，除了邀請中職人氣啦啦隊「小龍女」外，更邀請擁有「怪物新人」之稱的權喜原擔任特別來賓，而權喜原也把生涯首次台灣Live直播錄製獻給了緯來電視網。

緯來一樓打造全新攝影棚，邀請「怪物新人」權喜原(左一)、林襄(左二)到場。緯來電視網提供
緯來一樓打造全新攝影棚，邀請「怪物新人」權喜原(左一)、林襄(左二)到場。緯來電視網提供

權喜原在節目錄製完後，相當親切地接受緯來的訪問，他表示:「今天能在新的攝影棚錄影非常開心，然後在錄影過程中也是非常愉悅的。」權喜原也加碼送祝福給所有喜愛體育的體育迷們，「希望就像這個建築物的名字一樣，大家都可以『發』起來。」

而同樣身為今天節目嘉賓的「小龍女」，特別獻上三支活力四射的舞蹈，展現其活力，也獻給現場因有加入緯來YouTube會員，而幸運抽中能參與錄影資格的球迷，林襄在節目錄製後受訪時則表示:「覺得(參加節目錄影)很有趣，因為在錄節目的過程中很實境，然後可以線上跟觀眾做互動，這個攝影棚也有開放讓附近的民眾來參觀，還蠻不一樣的形式，我覺得很好玩。」

緯來一樓打造全新攝影棚，邀請小龍女熱舞。緯來電視網提供
緯來一樓打造全新攝影棚，邀請小龍女熱舞。緯來電視網提供

最後林襄也透過鏡頭向大家呼籲:「請大家可以多多支持《ㄟˊ猜不到吧》這個節目，也希望有經過這個緯來電視網附近(的朋友)也可以來這邊看看喔！」

至於活耀於各大體育活動現場，相當熱愛體育的球迷「雞腿」受訪時則表示:「緯來是我關注體育以來，相當關注的一個頻道，因為不管是主播或是講解的內容都非常專業，而且非常有內容，今天來現場錄影，我覺得攝影棚裡的大螢幕讓我蠻震撼的，看比賽的感受特別不一樣。」

緯來一樓打造全新攝影棚。緯來電視網提供
緯來一樓打造全新攝影棚。緯來電視網提供

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