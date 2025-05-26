快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／明星賽女孩陣容「一定很大」 有無李珠珢？蔡其昌：我期待有

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會。記者林俊良／攝影
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會。記者林俊良／攝影

中華職棒明星賽近年來不只比星味，也比「嬌」點，去年每場各60位啦啦隊女孩助陣，今年陣容同樣備受關注，被問到今年女孩陣容，中職聯盟會長蔡其昌也很好奇，「（女孩名單）應該還是很盛大，多大我也不知道，但一定很大！」

近年明星賽除了球員名單外，女孩班表同樣是球迷關注焦點，去年8位韓籍女孩、2位日籍女孩上台應援，包括李雅英、南珉貞、安芝儇、MINGO、李多慧、邊荷律、李丹妃、趙娟週、希美、千紘，李晧禎也都到場「野生」。

味全龍隊「小龍女」李多慧今天出席記者會，全程以中文應答，對於明星賽充滿期待，「平常不會跳別隊的應援舞，明星賽可以一起活動，很開心、很期待。」

蔡其昌會後被問到女孩陣容是否會比往年更加龐大，他坦言不知道，都是聯盟人員在規劃，「細節我不知道，他們都不讓我參與。」進一步被追問是否有Fubon Angels李珠珢，他直白回應：「如果問我個人期待，我期待有啊！期待知名的應援啦啦隊女孩都一起參加，這就是一個盛會，熱鬧最重要。今天多慧都來了，應該陣容會很強吧！」

中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，味全龍隊「小龍女」李多慧出席。記者林俊良／攝影
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，味全龍隊「小龍女」李多慧出席。記者林俊良／攝影
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，味全龍隊「小龍女」李多慧出席。記者林俊良／攝影
中華職棒明星賽今天舉辦宣告記者會，味全龍隊「小龍女」李多慧出席。記者林俊良／攝影

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

李多慧 明星賽 啦啦隊

延伸閱讀

中職／不看好陳傑憲成明星賽人氣王 潘傑楷：相信兄弟球迷凝聚力

指台中罷團認民進黨介入助罷免 凌濤：蔡其昌出來面對

經典賽／陳偉殷、郭泓志、林威助加入！中華隊情蒐團隊星光閃耀

經典賽／蔡其昌透露3新成員加入國家隊 有意親自赴美展現誠意

相關新聞

中職／張奕降二軍改朝中繼準備 「球隊有需求就朝這個方向」

富邦悍將隊張奕先發內容動盪，近日被下放二軍，今天出席明星賽宣告記者會，透露已收到教練團指示朝中繼調整，「球隊有需球，當然...

統一獅x報時光首度聯名《獅吼台南 棒球訂製書》上線！募資限定抽球星親簽紀念球

引爆統一獅迷熱烈迴響的《獅吼台南 棒球訂製書》，5月26日正式嘖嘖募資啟動，一本書，承載一支球隊與一座城市的共同記憶，完整呈現統一獅榮耀歷史與臺南的棒球文化，跨世代獅迷共同回憶全收錄，超早鳥47折限時

中職／宋晟睿呼籲象迷投其他隊也可以 學長笑答：你不錯喔！

中華職棒明星賽每年都是滿滿「黃潮」，今天宋晟睿代表黃衫軍出席記者會，一開口就是勸說「不用投我們也沒關係」，他笑答：「剛進...

「怪物新人」權喜原降臨緯來新棚啟用 小龍女勁歌熱舞回饋粉絲

緯來電視網自製節目《ㄟˊ猜不到吧》今天(26日)擁有不一樣的新面貌！特別移師緯來一樓全新攝影棚進行節目錄製，其中，加碼的特別來賓、被譽為「怪物新人」的超人氣韓援權喜原在節目錄製後受訪時表示，「錄製的過

中職／明星賽女孩陣容「一定很大」 有無李珠珢？蔡其昌：我期待有

中華職棒明星賽近年來不只比星味，也比「嬌」點，去年每場各60位啦啦隊女孩助陣，今年陣容同樣備受關注，被問到今年女孩陣容，...

中職／不看好陳傑憲成明星賽人氣王 潘傑楷：相信兄弟球迷凝聚力

中華職棒明星賽今年確定於7月19、20日續於台北大巨蛋登場，要如何超越去年評價「最頂」的明星賽，中職聯盟會長蔡其昌笑說：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。