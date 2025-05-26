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中職／明星賽女孩陣容「一定很大」 有無李珠珢？蔡其昌：我期待有
中華職棒明星賽近年來不只比星味，也比「嬌」點，去年每場各60位啦啦隊女孩助陣，今年陣容同樣備受關注，被問到今年女孩陣容，中職聯盟會長蔡其昌也很好奇，「（女孩名單）應該還是很盛大，多大我也不知道，但一定很大！」
近年明星賽除了球員名單外，女孩班表同樣是球迷關注焦點，去年8位韓籍女孩、2位日籍女孩上台應援，包括李雅英、南珉貞、安芝儇、MINGO、李多慧、邊荷律、李丹妃、趙娟週、希美、千紘，李晧禎也都到場「野生」。
味全龍隊「小龍女」李多慧今天出席記者會，全程以中文應答，對於明星賽充滿期待，「平常不會跳別隊的應援舞，明星賽可以一起活動，很開心、很期待。」
蔡其昌會後被問到女孩陣容是否會比往年更加龐大，他坦言不知道，都是聯盟人員在規劃，「細節我不知道，他們都不讓我參與。」進一步被追問是否有Fubon Angels李珠珢，他直白回應：「如果問我個人期待，我期待有啊！期待知名的應援啦啦隊女孩都一起參加，這就是一個盛會，熱鬧最重要。今天多慧都來了，應該陣容會很強吧！」
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