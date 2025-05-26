中職／不看好陳傑憲成明星賽人氣王 潘傑楷：相信兄弟球迷凝聚力

中華職棒明星賽今年確定於7月19、20日續於台北大巨蛋登場，要如何超越去年評價「最頂」的明星賽，中職聯盟會長蔡其昌笑說：「我也不知道怎麼辦」，他說聯盟同仁從去年明星賽落幕後就在絞盡腦汁，「明星賽的意義，就是讓球迷在那兩天有美好快樂的時光，期待可以和去年一樣精彩。」

台北大巨蛋去年首度作為明星賽舉辦場地，兩天分別湧入3萬3688、2萬8666人，第二天臨到比賽結束前，在第9局打出多場「神獸」對決，包括「王建民vs.洪一中」、「王建民vs.陳金鋒」、「王建民vs.彭政閔」、「林岳平vs.張建銘」，讓球迷回味無窮。

蔡其昌一上台就坦言壓力大，「往年比較輕鬆，今年壓力很大，去年真的太成功了，走到哪裡球迷都問『今年怎麼辦？』我也不知道怎麼辦。」他笑說：「今年藏多少彩蛋，我也不知道。我知道他們都很用心，去年明星賽一辦完就很苦惱，思考今年要怎麼玩。」

今年賽事將上演頂尖教頭巔峰對決，「TEAM STAR」由去年冠軍教頭中信兄弟隊平野惠一執掌兵符，「TEAM TAIWAN」則由中華隊教頭曾豪駒出任。6隊代表球星到場，台鋼雄鷹隊王博玄還沒有參與過明星賽，他說去年在電視機前看，也很期待可以進入盛會，葉保弟也有跟他分享很好玩，他也現場為雄鷹拉票，希望把年輕雄鷹的活力帶到明星賽。

統一獅隊潘傑楷回憶去年明星賽，他說最有趣是看到教練上場，「尤其是洪總拿棒子出來打，還打得到，很厲害。還有王建民賢拜上來，不小心丟到金鋒賢拜。」被問到去年世界12強棒球賽人氣暴漲的隊友陳傑憲有沒有機會競爭人氣王，潘傑楷老實回應：「我相信兄弟球迷的凝聚力，人氣王應該還是兄弟。」

味全龍隊朱育賢點名最洗腦應援曲，就是今年獅隊爆紅的「AAOA」應援詞；對於想加入明星隊或中華隊，富邦悍將隊張奕表示順其自然，最洗腦應援曲同樣點名「AAOA」，「我在丟時，聽到這個壓力很大。」

樂天桃猿隊陳冠宇的拉票有粉紅泡泡，呼籲麻吉好友郭俊麟也一起加入明星賽，「希望再和他一起打球。」他還爆料7歲女兒喜歡台鋼雄鷹隊的應援曲，自詡「陳一粒」，目標未來加入雄鷹啦啦隊。中信兄弟隊宋晟睿今年仍想參加野手速球王，目標挑戰156公里；至於拉票，宋晟睿則是呼籲不一定要投給兄弟，希望各隊球星都可以來參加。