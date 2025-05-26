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中職／明星賽再度攻蛋 曾豪駒、平野掌兵符再演國家隊vs.明星隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒明星賽記者會。記者林俊良／攝影
中華職棒明星賽記者會。記者林俊良／攝影

中華職棒去年在台北大巨蛋打出史上最頂明星賽，今年好評再映，確定7月19、20日續於大巨蛋進行這場夏日棒球盛宴，明天中午12點就將展開票選活動。

台北大巨蛋去年首度作為明星賽舉辦場地，兩天分別湧入3萬3688、2萬8666人，第二天臨到比賽結束前，在第9局打出多場「神獸」對決，包括「王建民vs.洪一中」、「王建民vs.陳金鋒」、「王建民vs.彭政閔」、「林岳平vs.張建銘」，讓球迷回味無窮。

中職今天舉辦明星賽宣告記者會，毫無意外，今年再度將賽事搬到大巨蛋，上演頂尖教頭巔峰對決，「TEAM STAR」由去年冠軍教頭中信兄弟隊平野惠一執掌兵符，「TEAM TAIWAN」則由中華隊教頭曾豪駒出任。

全壘打大賽採全網路票選，總計20人具有票選資格，為去年全壘打榜前10名，以及至今年5月18日止居前10的選手，若有重複，則多出名額由聯盟推薦人選，票選前8就是今年參賽陣容。

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王建民 明星賽 全壘打大賽

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