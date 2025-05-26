中職／桃猿永續趴環保上陣 圖書館解鎖5周任務可換比賽門票

樂天桃猿隊5月24、25日在桃園棒球場舉辦「永續趴」，延續去年永續精神，特別在球場設置永續市集攤位及行動，宣示永續行動從球場開打。樂天桃猿隊強調，推廣永續與地方文化是球隊的使命，今年以實際行動呼籲球迷關注環境議題；更邀請來自在地小學的小朋友，不僅有專人為他們導覽球場，更親自站上牛棚試投，讓孩子們都相當興奮，直呼：「以後也要成為職棒球員。」

場內攜手賀眾牌與奉茶行動，推動「打擊一次杯」減塑計畫，設置高品質飲水設備，鼓勵球迷自帶水杯、租借循環杯，實踐買水不買瓶子的永續消費理念。搭配悠遊卡無紙化支付，減少一次性容器使用，每少用一瓶600ml瓶裝水，即可減少153克碳排放，為球場減碳盡一份力。同時，結合桃園市環保局推廣循環杯行動，並與太平洋自行車合作發起永續觀賽倡議，號召球迷以自行車、大眾運輸永續出行，降低碳足跡，將環保行動延伸至生活每一環節。

賽事期間更設置永續市集攤位，包含設置衣舊美好綻放區、自行車體驗、海龜保育互動遊戲等，透過多元互動讓球迷深入體驗SDGs精神。桃園市環保局指出，「永續趴」三年來累積深厚影響力，去年吸引超過49000人次參與，減碳達17342公斤CO₂e，媒體觸及突破154萬人次。今年將永續行動全面升級，成為城市永續推動的重要平台。

由樂天主辦的「永續趴」，這三年來不停地在地方加深影響力，從賽事減塑、環保球衣，到今年擴及校園與圖書館合作，成功打造「在地永續＋運動文化＋閱讀教育」的三重推廣模式，展現智慧永續城市的行動力。

樂天也攜手三人恆好公司發行一本以「永續」、「在地」、「運動」、「閱讀觀察」為主題的「桃猿樂永續生活學習冊」，巧妙地將學生熱愛的棒球元素融入其中，開創全新的學習方式。設計9周挑戰任務，讓孩子們在閱讀與實踐中認識環保價值。完成前五周任務並借閱圖書，即可兌換樂天桃猿一張賽事門票；完成全冊，更有機會抽中樂天桃園棒球場導覽資格。透過寓教於樂的方式，成功吸引學童主動參與，培養閱讀習慣的同時，讓永續行動落地生根。