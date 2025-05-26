中職／獅隊「府城巷弄」主體日 6月1日邀李竺芯壓軸表演

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊5月30日到6月1日主場賽事推「府城巷弄」城市主體日，6月1日壓軸表演邀以專輯「Suí 水」入圍金曲獎6項的台語創作歌手李竺芯返鄉演出。

5月30日起回主場台南棒球場與樂天桃猿隊打3連戰的獅隊今天發布新聞稿表示，主題日攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南市巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀球迷走進熟悉街景，感受府城生活節奏。

此外，李竺芯將演場多首代表作品，包括描繪巷弄日常的「巷子裡的台南」、傳遞溫柔力量的「拌拌咧」與帶有法式唱腔風格的「足芳足芳」，透過歌聲展現對台南的深厚情感與生活觀察。

獅隊表示，李竺芯音樂風格細膩溫暖，恰相互呼應「府城巷弄」主題，讓這次演出格外有意義。音樂與棒球交會，邀球迷走進球場，聆聽李竺芯唱出屬於府城的故事。

活動期間除可觀賽，球迷每天進場也能獲得與「巷仔Niau」聯名的文化創意贈品，參與豐富場內、外活動，延伸體驗台南在地魅力。