快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

中職／獅隊「府城巷弄」主體日 6月1日邀李竺芯壓軸表演

中央社／ 台北26日電
統一獅6月1日主題日活動，邀李竺芯賽後演唱。統一獅隊提供
統一獅6月1日主題日活動，邀李竺芯賽後演唱。統一獅隊提供

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊5月30日到6月1日主場賽事推「府城巷弄」城市主體日，6月1日壓軸表演邀以專輯「Suí 水」入圍金曲獎6項的台語創作歌手李竺芯返鄉演出。

5月30日起回主場台南棒球場與樂天桃猿隊打3連戰的獅隊今天發布新聞稿表示，主題日攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南市巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀球迷走進熟悉街景，感受府城生活節奏。

此外，李竺芯將演場多首代表作品，包括描繪巷弄日常的「巷子裡的台南」、傳遞溫柔力量的「拌拌咧」與帶有法式唱腔風格的「足芳足芳」，透過歌聲展現對台南的深厚情感與生活觀察。

獅隊表示，李竺芯音樂風格細膩溫暖，恰相互呼應「府城巷弄」主題，讓這次演出格外有意義。音樂與棒球交會，邀球迷走進球場，聆聽李竺芯唱出屬於府城的故事。

活動期間除可觀賽，球迷每天進場也能獲得與「巷仔Niau」聯名的文化創意贈品，參與豐富場內、外活動，延伸體驗台南在地魅力。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

統一7-ELEVEn獅 樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

中職／兄弟尚勇！對戰獅隊10場拿8勝 洲際、台南都演清盤秀

中職／黃韋盛4安助兄弟4連勝 獅隊「恐象」對戰一面倒

中職／黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝

中職／林子豪逆轉三分彈 獅擒龍保住首位領先差距

相關新聞

統一獅x報時光首度聯名《獅吼台南 棒球訂製書》上線！募資限定抽球星親簽紀念球

引爆統一獅迷熱烈迴響的《獅吼台南 棒球訂製書》，5月26日正式嘖嘖募資啟動，一本書，承載一支球隊與一座城市的共同記憶，完整呈現統一獅榮耀歷史與臺南的棒球文化，跨世代獅迷共同回憶全收錄，超早鳥47折限時

中職／悍將打桃猿12連敗平球團史最慘 破紀錄在614大巨蛋？

富邦悍將隊今天再以1：6不敵樂天桃猿隊，不只3連戰遭到清盤，還吞下跨季對戰12連敗，追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄，...

中職／兄弟尚勇！對戰獅隊10場拿8勝 洲際、台南都演清盤秀

中信兄弟隊今年把統一獅隊當成勝場提款機，今天靠林吳晉瑋兩分砲、生涯首轟，以及岳政華陽春砲、猛打賞，終場以6：4贏球，在台...

中職／狂！後勁跨季15連勝並列史上第二 雄鷹大巨蛋擒龍

台鋼雄鷹隊洋投後勁的「不敗」魔力仍在持續中，今天對味全龍隊繳出7局失2分的好投，隊友也幫忙，7局上魔鷹敲回超前分、9局上...

中職／恐怖！陳子豪收惡意恐嚇訊息 味全龍支持提告

味全龍隊陳子豪昨天被觸身球打到後，推了台鋼雄鷹隊捕手張肇元一把，原本只是比賽中的小插曲，陳子豪卻收到「開車撞死你小孩」的...

日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。