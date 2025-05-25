棒球／亞運培訓藍白賽結束 6月決定第二階段集訓名單

中央社／ 台北25日電
2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓隊，25日打完最後一場藍白對抗賽，第1階段集訓告一段落，預計6月初決定26人名單，7月中展開第2階段集訓。圖／中華民國棒球協會提供
2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓隊，25日打完最後一場藍白對抗賽，第1階段集訓告一段落，預計6月初決定26人名單，7月中展開第2階段集訓。圖／中華民國棒球協會提供

2026年名古屋亞運棒球項目40人培訓名單13日公布，今天打完最後一場藍白對抗賽結束第一階段集訓，預計6月初篩選名單至26人，7月中展開第2階段集訓，備戰9月亞洲棒球錦標賽。

中華民國棒球協會3月底就公布2026年名古屋亞運棒球項目台灣隊總教練由湯登凱擔任，領軍首個階段性任務為今年9月在中國平潭舉行的亞洲棒球錦標賽。

在春季聯賽結束後，棒協5月13日先公布了亞運棒球40人培訓名單，從15日起展開第一階段集訓，安排6場藍白對抗賽，今天最後一戰每局也有安排戰況模擬，讓投手在不同壘位有跑者的狀況下投球。

培訓藍隊今天打線發揮，團隊敲出13支安打，高育瑋1局下敲出安打，3局下靠著失誤上壘，5局下適時安打帶有1分打點，7局下再靠著失誤上壘，9局下敲出安打、再有1分打點，今天5打席上壘率百分百，敲出3安貢獻2分打點。

藍隊投手吳逸平先發3局被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，楊家凱中繼3局被敲出5支安打，投出偏多的4次四死球保送，失掉3分責失分，黃柏儒後援3局被敲2支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分，楊家凱為勝投，藍隊以11比5拿勝。

6場藍白對抗賽打完、第一階段集訓告一段落，預計6月初決定26人名單，7月15日展開第二階段集訓。

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