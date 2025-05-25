中職／周佳樂漏球變桃猿大局 古久保：剛好有突破魔力藍

樂天桃猿隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊，戰局轉折點在第3局把握中外野手周佳樂的漏球，猛攻5分大局，猿隊贏球後面對悍將已經握有對戰12連勝，總教練古久保健二對此回應：「可能對戰成績是好的，但是要打下去才知道結果，並不是每次對戰都很順。」

悍將洋投魔力藍今天先發6局，被敲11安打、狂失6分，首局先掉1分，第3局遭遇猛攻，包括周佳樂面對林智平擊出的飛球卻迷失了方向，讓這球落地形成安打，猿隊先攻下該局第1分，張閔勛補上三分砲、本季首轟，後續林子偉三壘打、李勛傑二壘打再添1分，猿隊打線在這局打了一輪，敲出6支安打、攻下5分，擴大為6：0領先。

談到此役勝負關鍵，古久保健二指出，該局掌握到對手的失誤，打下大局，「今天剛好打者有突破魔力藍，加上我們波賽樂在投好球率也高，閔勛也有掌握住局面。」魔力藍生涯對戰猿隊超棘手，已吞0勝7敗，合計投40局狂失36分（責失29分），防禦率再向上竄升到6.53。

猿隊4局上也馬上由中外野手林政華、三壘手林智平上演連兩失誤，但最終未造成傷害，古久保健二也無奈苦笑：「我也不知道怎麼會這樣，但那個時間確實是燈光最不好判斷飛球的時候。」