中職／自承30已無失敗空間 張閔勛打擊簡單化變身捕手砲

過去被評價為貧打，樂天桃猿隊捕手張閔勛今年全面蛻變，今天更在第3局敲出三分砲，本季首轟出爐，談到今年脫胎換骨的打擊表現，他指出今年春訓告訴自己，打擊方面簡單一點就好，「我已經30、31歲了，不像年輕選手還能失敗，必須要拿出成績，在打擊這方面就是希望簡單一點就好。」

猿隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊，張閔勛單場雙安、3分打點，第3局的三分砲堪稱擊潰悍將洋投魔力藍的一棒。至今天賽後，張閔勛本季打擊率高達3成37，11場比賽繳出雙安並列聯盟第5。

他表示，「春訓開始就告訴自己，今年打擊不要有太多餘的動作，不管是出棒、揮棒軌跡都讓自己越簡單越好，盡量把球打強、打扎實。」他自承已經不再年輕，沒有那麼多失敗、嘗試的空間，必須要拿出成績，「現在環境在進步，每隊洋投水準都滿高，也是因為這樣，想讓自己打擊更簡單一點、更果斷一點。」

張閔勛中職生涯邁入第10季，今天這一轟是他生涯第3轟，第2度獲選單場MVP，前一次為2024年4月4日面對味全龍隊，當時以陽春砲掀起猿隊單局4分逆轉攻勢，特別的是，該役雖是在天母棒球場，但是猿隊主場賽事，去年因桃園棒球場整修工程延宕，因此開季先當「浪猿」。今天才是首度在桃園主場站上頒獎台。

張閔勛今年已有幾次差一點拿MVP的比賽，但都獎落其他隊友，被虧是不是因此今天乾脆開轟，他笑說：「前幾場是有幾次有一點機會，差一點，沒關係啦！只要贏球每個人都是MVP，今年戰績比較跌跌撞撞、沒那麼穩定，每個人都很辛苦。」

他也提到，其實本來以為今天MVP是先發投手波賽樂，「其實他滿辛苦，前幾場狀況沒那麼好，投得滿掙扎，他是有能力的捕手，賽前告訴他希望他把節奏、位置控好就不會差太多。第一局的滿壘局面，也很謝謝他相信我，當下他沒有猶豫，比什麼暗號就丟，也很開心他今天有好表現。」