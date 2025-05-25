快訊

明3地濕冷「低溫20度」 這日天氣最差、恐有短延時豪大雨

台中已婚司機染董座姪女 邀她當女兒英文老師還搞大肚要賠

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／自承30已無失敗空間 張閔勛打擊簡單化變身捕手砲

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊張閔勛。圖／樂天桃猿隊
樂天桃猿隊張閔勛。圖／樂天桃猿隊

過去被評價為貧打，樂天桃猿隊捕手張閔勛今年全面蛻變，今天更在第3局敲出三分砲，本季首轟出爐，談到今年脫胎換骨的打擊表現，他指出今年春訓告訴自己，打擊方面簡單一點就好，「我已經30、31歲了，不像年輕選手還能失敗，必須要拿出成績，在打擊這方面就是希望簡單一點就好。」

猿隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊，張閔勛單場雙安、3分打點，第3局的三分砲堪稱擊潰悍將洋投魔力藍的一棒。至今天賽後，張閔勛本季打擊率高達3成37，11場比賽繳出雙安並列聯盟第5。

他表示，「春訓開始就告訴自己，今年打擊不要有太多餘的動作，不管是出棒、揮棒軌跡都讓自己越簡單越好，盡量把球打強、打扎實。」他自承已經不再年輕，沒有那麼多失敗、嘗試的空間，必須要拿出成績，「現在環境在進步，每隊洋投水準都滿高，也是因為這樣，想讓自己打擊更簡單一點、更果斷一點。」

張閔勛中職生涯邁入第10季，今天這一轟是他生涯第3轟，第2度獲選單場MVP，前一次為2024年4月4日面對味全龍隊，當時以陽春砲掀起猿隊單局4分逆轉攻勢，特別的是，該役雖是在天母棒球場，但是猿隊主場賽事，去年因桃園棒球場整修工程延宕，因此開季先當「浪猿」。今天才是首度在桃園主場站上頒獎台。

張閔勛今年已有幾次差一點拿MVP的比賽，但都獎落其他隊友，被虧是不是因此今天乾脆開轟，他笑說：「前幾場是有幾次有一點機會，差一點，沒關係啦！只要贏球每個人都是MVP，今年戰績比較跌跌撞撞、沒那麼穩定，每個人都很辛苦。」

他也提到，其實本來以為今天MVP是先發投手波賽樂，「其實他滿辛苦，前幾場狀況沒那麼好，投得滿掙扎，他是有能力的捕手，賽前告訴他希望他把節奏、位置控好就不會差太多。第一局的滿壘局面，也很謝謝他相信我，當下他沒有猶豫，比什麼暗號就丟，也很開心他今天有好表現。」

樂天桃猿 棒球 張閔勛

延伸閱讀

中職／悍將打桃猿12連敗平球團史最慘 破紀錄在614大巨蛋？

中職／桃猿真的專吸魔力 魔力藍狂瀉6分對戰ERA再飆6.53

中職／恐怖！陳子豪收惡意恐嚇訊息 味全龍支持提告

中職／嚴宏鈞十字韌帶術後首度出賽 下半季有機會歸隊

相關新聞

中職／悍將打桃猿12連敗平球團史最慘 破紀錄在614大巨蛋？

富邦悍將隊今天再以1：6不敵樂天桃猿隊，不只3連戰遭到清盤，還吞下跨季對戰12連敗，追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄，...

中職／恐怖！陳子豪收惡意恐嚇訊息 味全龍支持提告

味全龍隊陳子豪昨天被觸身球打到後，推了台鋼雄鷹隊捕手張肇元一把，原本只是比賽中的小插曲，陳子豪卻收到「開車撞死你小孩」的...

日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次...

中職／狂！後勁跨季15連勝並列史上第二 雄鷹大巨蛋擒龍

台鋼雄鷹隊洋投後勁的「不敗」魔力仍在持續中，今天對味全龍隊繳出7局失2分的好投，隊友也幫忙，7局上魔鷹敲回超前分、9局上...

中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉...

中職／陳子豪被砸出火氣 葉君璋認為投手有無致意非重點

味全龍隊昨天以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，比賽中出現陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元的插曲，龍隊總教練葉君璋認為，被觸身球當下難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。