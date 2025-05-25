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中職／悍將打桃猿12連敗平球團史最慘 破紀錄在614大巨蛋？
富邦悍將隊今天再以1：6不敵樂天桃猿隊，不只3連戰遭到清盤，還吞下跨季對戰12連敗，追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄，兩軍下一次交手將是6月14日悍將在台北大巨蛋的主場賽事，若再贏不了，這項糗紀錄將改寫隊史新猷，且一併追平聯盟紀錄。
悍將先發投手魔力藍投6局被海扁11安打、失6分，他在首局就遇到危機，一出局後被連3棒敲出安打，成晉二壘打、林智平一壘打後，林泓育的二壘打先送回1分，林智平也挑戰本壘遭到助殺出局。
魔力藍第2局三上三下，狀況並未就此回穩，第3局遭遇猛攻，先是3支一壘打的串連攻下1分，張閔勛補上三分砲、本季首轟，後續林子偉三壘打、李勛傑二壘打再添1分，猿隊打線在這局打了一輪，敲出6支安打、攻下5分，擴大為6：0領先。
猿隊洋投波賽樂本季前3場先發全敗，防禦率高達8.53，今天首局面對悍將開路先鋒林澤彬就被敲二壘打，後續范國宸觸身球、戴培峰四壞保送擠成滿壘，但陳真、董子恩在滿壘打席都未能建功，度過這次危機後，最終先發6局僅被敲5安打、無失分，收下生涯首勝。
悍將直到8局上才有分數進袋，避免遭到完封。此役輸球後，面對猿隊慘吞跨季對戰12連敗，追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄，原紀錄為2018年4月1日到5月20日面對統一獅隊12連敗；聯盟紀錄不論單季、跨季都是13場，2008年中信鯨對戰La New熊隊13連敗、1998到99年三商虎對戰統一獅隊13連敗。
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