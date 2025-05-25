快訊

行動支付盛行、ATM將走入歷史？大陸5年消失30萬台只剩80萬台

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

中職／桃猿真的專吸魔力 魔力藍狂瀉6分對戰ERA再飆6.53

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手魔力藍。本報資料照片
富邦悍將隊先發投手魔力藍。本報資料照片

不管是叫「象魔力」或「魔力藍」，不變的是對樂天桃猿隊就是沒輒，富邦悍將隊洋投魔力藍今天先發6局，被敲11安打、狂失6分，生涯對戰猿隊的防禦率從賽前6.09再漲為6.53。

悍將帶著跨季對戰11連敗展開今天的比賽，先發投手魔力藍首局就遇到危機，一出局後被連3棒敲出安打，成晉二壘打、林智平一壘打後，林泓育的二壘打先送回1分，林智平也挑戰本壘遭到助殺出局。

魔力藍第2局三上三下，狀況並未就此回穩，第3局遭遇猛攻，先是3支一壘打的串連攻下1分，張閔勛補上三分砲、本季首轟，後續林子偉三壘打、李勛傑二壘打再添1分，猿隊打線在這局打了一輪，敲出6支安打、攻下5分，擴大為6：0領先。

魔力藍第4局續投，雖讓陳晨威敲出二壘打，再度被攻占得點圈，第5局也被首位打者林泓育敲出安打，但都守住危機並未失分，第6局讓猿隊三上三下，球數也達104球，儘管在戰局前段就大失血，仍完成6局投球展現責任感。

加上此役在內，從中信兄弟象魔力時期，到悍將魔力藍時期，合計面對猿隊8場，還沒拿到勝場，合計40局狂失36分（責失29分），防禦率再向上竄升到6.53。

樂天桃猿 林智平

延伸閱讀

中職／嚴宏鈞十字韌帶術後首度出賽 下半季有機會歸隊

中職／辦到象魔力沒辦到的事 魔力藍：感謝教練讓我投8局

圖輯／林泓育猛打助樂天桃猿奪勝 富邦悍將主場七連敗

中職／生涯900得分史上第4人 林泓育平射砲全力跑超怕死在二壘

相關新聞

中職／悍將打桃猿12連敗平球團史最慘 破紀錄在614大巨蛋？

富邦悍將隊今天再以1：6不敵樂天桃猿隊，不只3連戰遭到清盤，還吞下跨季對戰12連敗，追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄，...

中職／恐怖！陳子豪收惡意恐嚇訊息 味全龍支持提告

味全龍隊陳子豪昨天被觸身球打到後，推了台鋼雄鷹隊捕手張肇元一把，原本只是比賽中的小插曲，陳子豪卻收到「開車撞死你小孩」的...

日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次...

中職／狂！後勁跨季15連勝並列史上第二 雄鷹大巨蛋擒龍

台鋼雄鷹隊洋投後勁的「不敗」魔力仍在持續中，今天對味全龍隊繳出7局失2分的好投，隊友也幫忙，7局上魔鷹敲回超前分、9局上...

中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉...

中職／陳子豪被砸出火氣 葉君璋認為投手有無致意非重點

味全龍隊昨天以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，比賽中出現陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元的插曲，龍隊總教練葉君璋認為，被觸身球當下難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。