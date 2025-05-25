中職／桃猿真的專吸魔力 魔力藍狂瀉6分對戰ERA再飆6.53

不管是叫「象魔力」或「魔力藍」，不變的是對樂天桃猿隊就是沒輒，富邦悍將隊洋投魔力藍今天先發6局，被敲11安打、狂失6分，生涯對戰猿隊的防禦率從賽前6.09再漲為6.53。

悍將帶著跨季對戰11連敗展開今天的比賽，先發投手魔力藍首局就遇到危機，一出局後被連3棒敲出安打，成晉二壘打、林智平一壘打後，林泓育的二壘打先送回1分，林智平也挑戰本壘遭到助殺出局。

魔力藍第2局三上三下，狀況並未就此回穩，第3局遭遇猛攻，先是3支一壘打的串連攻下1分，張閔勛補上三分砲、本季首轟，後續林子偉三壘打、李勛傑二壘打再添1分，猿隊打線在這局打了一輪，敲出6支安打、攻下5分，擴大為6：0領先。

魔力藍第4局續投，雖讓陳晨威敲出二壘打，再度被攻占得點圈，第5局也被首位打者林泓育敲出安打，但都守住危機並未失分，第6局讓猿隊三上三下，球數也達104球，儘管在戰局前段就大失血，仍完成6局投球展現責任感。

加上此役在內，從中信兄弟象魔力時期，到悍將魔力藍時期，合計面對猿隊8場，還沒拿到勝場，合計40局狂失36分（責失29分），防禦率再向上竄升到6.53。