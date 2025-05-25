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中職／恐怖！陳子豪收惡意恐嚇訊息 味全龍支持提告

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊陳子豪。報系資料照
味全龍隊陳子豪。報系資料照

味全龍陳子豪昨天被觸身球打到後，推了台鋼雄鷹隊捕手張肇元一把，原本只是比賽中的小插曲，陳子豪卻收到「開車撞死你小孩」的惡意訊息，味全龍球團也在今天賽後發表聲明予以譴責，並將協助陳子豪提告。

陳子豪昨天比賽中被觸身球打到，因情緒不穩，推開上前關心的張肇元，事後陳子豪已經透過雄鷹投手江承諺，向張肇元轉達歉意，也在賽前受訪時表達，自己因當下太過疼痛，導致有些情緒，「比較對不起肇元，他是要保護投手」。

然而陳子豪卻在個人社群收到恐嚇訊息，有不明球迷傳訊，威脅要開車衝撞他的兩位小孩，陳子豪雖然自認動作不對，願意接受球迷批評，然而內容涉及家人、恐嚇已經難以接受。

龍隊球團也發表聲明相挺，對於涉及人身攻擊、家人生命威脅的訊息，予以嚴正譴責，這樣的網路暴力已經踰矩，呼籲社會大眾共同抵制，也將協助陳子豪循法律途徑提告。

聲明全文如下：

陳子豪選手於個人社群收到惡意恐嚇訊息，內容涉及人身攻擊與對其家人之生命威脅。對此等惡意言論與不理性行為，球團表達最嚴正之譴責。

球員在球場上的一言一行固然受到關注，但無論任何理由，網路暴力與人身恐嚇皆已逾矩，嚴重影響球員本人及家屬之心理與人身安全。

我們呼籲社會大眾共同抵制網路暴力，並給予球員應有之尊重與支持。球團將協助陳子豪採法律途徑提告，全力支持球員依法捍衛自身權益。

陳子豪收恐嚇訊息，味全龍球團發聲明。圖／味全龍球團提供
陳子豪收恐嚇訊息，味全龍球團發聲明。圖／味全龍球團提供

陳子豪 味全龍 台鋼雄鷹

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