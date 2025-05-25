中職／想挑戰「嘟嘟障礙」 後勁透露連勝禁忌：不要掉分

台鋼雄鷹隊今天以6：2擊敗味全龍隊，先發投手後勁7局失2分的好投不僅奪得本季第5勝，更是跨季15連勝追平史上第二紀錄，被問到這段期間是否有禁忌時，後勁笑說：「後勁就是不要掉分。」

後勁今天雖然在第4局丟掉第2分後導致戰局回到平手，但7局上魔鷹二壘打敲回超前分，9局上郭阜林更是三分砲拉開差距，讓他的勝投成功入袋，也讓雄鷹終止2連敗。

陣中有位穩定幫助球隊奪勝的投手，雄鷹總教練洪一中表示，每次後勁上來就有點贏球的感覺，尤其是球隊艱困的時候常常是他來幫助。

後勁則認為今天比賽的投球策略都執行得不錯，雖然有幾球覺得自己投得很好還是被敲安打，但整體來說還是一場好比賽，也希望能夠幫助球隊將勝利延續下去。

後勁去年加入雄鷹轉職先發後，就沒有吞下過敗投，加上在樂天桃猿時期以後援身分拿下的最後2勝，跨季15連勝與強森及郭進興並列史上第二多。

後勁聽到這個紀錄後笑說：「滿酷的，是很好的紀錄。」至於是否想挑戰看看「嘟嘟」潘威倫締造史上最長21連勝？後勁也說：「當然會想試試看，但還是能夠幫助球隊取得勝利機會更加重要。」

後勁能夠華麗轉身成為勝投製造機，洪總點出兩個因素，「第一，他對台灣打者熟悉，第二點是他聰明而且有耐心，懂得如何去磨打者，所以他投出壞球、保送時，我們不以為意，但也要有實力，他的控球、尾勁都讓對方難以扎實擊球。」