中職／兄弟尚勇！對戰獅隊10場拿8勝 洲際、台南都演清盤秀

中信兄弟隊今年把統一獅隊當成勝場提款機，今天靠林吳晉瑋兩分砲、生涯首轟，以及岳政華陽春砲、猛打賞，終場以6：4贏球，在台南棒球場完成3連戰清盤，加上4月4日到6日在洲際棒球場，今年在主場、客場各面對獅隊完成一次3連戰橫掃。

獅隊由左投林詔恩先發，投3局失2分，開賽面對前4棒都被敲出安打，江坤宇、許基宏安打各掃回1分打點。

獅隊2局下追平，林安可敲安後，潘傑楷打穿右邊方向，右外野手宋晟睿發生失誤，讓獅隊先跑回1分，陳重羽安打再帶有1分打點。3局下由邱智呈二壘打、陳傑憲一壘打串連，一度以3：2領先。

獅隊第4局啟動胡智爲接手投球，兩出局後被岳東華敲安，林吳晉瑋補上一發兩分砲，這也是他的生涯首轟；兄弟攻勢未歇，下一棒岳政華再敲陽春砲，兄弟擴大為5：3領先。胡智爲最終中繼2.2局被敲4安打、失3分，承擔敗投。

兄弟洋投羅戈先發7局共用97球，被敲8安打、失3分（責失1分），拿下本季第2勝。