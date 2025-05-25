中職／狂！後勁跨季15連勝並列史上第二 雄鷹大巨蛋擒龍
台鋼雄鷹隊洋投後勁的「不敗」魔力仍在持續中，今天對味全龍隊繳出7局失2分的好投，隊友也幫忙，7局上魔鷹敲回超前分、9局上郭阜林轟三分砲，以6：2在台北大巨蛋拿下勝利，後勁延續跨季15連勝、先發20連不敗。
龍隊1局下就靠郭天信突襲點出內野安打後，短打推進、暴投上三壘，朱育賢的滾地推進打回第1分；然而雄鷹隊在4局上長打連發，1出局後王博玄、張肇元、藍寅倫連續3支二壘安打，攻下2分超前為2：1。
4局下林辰勳在2出局後敲出二壘安打，一壘的郭嚴文一路跑回本壘，林辰勳趁傳想推進到三壘，但滑上三壘後膝蓋離開壘包，仍被觸殺出局。
2：2的平手局面下，7局上2出局後王柏融敲出本場第4支安打，前3打席被封鎖的魔鷹此時敲出二壘安打，攻回超前分；9局上2出局、一壘有人，魔鷹被故意四壞保送，但郭阜林轟出左外野全壘打，三分砲拉開差距讓勝利變得更穩。
後勁以108球投了7局，雖然在1局下、4局下掉分，全場被敲了8支安打但能降低失血程度，僅失2分退場，賽後防禦率上升到1.76但仍舊是聯盟防禦率王，也收下個人本季第5勝。
後勁去年加入雄鷹轉職先發後，就沒有吞下過敗投，加上在樂天桃猿時期以後援身分拿下的最後2勝，跨季15連勝與強森及郭進興並列史上第二多，而中職史上最多是潘威倫締造的21連勝「嘟嘟障礙」。
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