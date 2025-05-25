中職／嚴宏鈞十字韌帶術後首度出賽 下半季有機會歸隊

樂天桃猿隊捕手嚴宏鈞去年因十字韌帶動刀，今天在二軍展開復健賽，9局下代打亮相，總教練古久保健二指出，由於捕手仍須以守備為重，暫時還無升上一軍的計畫，但有機會在下半季歸隊。

猿隊今年飽受傷兵之苦，近期在二軍看到傷兵回歸，林承飛已連續第5場擔任指定打擊出賽，今天從富邦悍將隊藍愷青手中敲出陽春砲；嚴宏鈞9局下代打，面對賴鴻誠，打向中外野遭到接殺。

古久保健二賽前被問到嚴宏鈞的復原進度，已先預告他今天在二軍會以代打登場，但捕手還是需要守備，因此暫時還沒有升一軍的計畫，但下半季應該可以回歸。

古久保健二聊到此處有感而發，「等嚴宏鈞、梁家榮、廖健富這些受傷人員回來，相信球隊戰力會更上層樓，現在就是以現有人員去拚戰。」他點名陳晨威、林智平、林泓育、張閔勛，現在就像球隊的領袖，「等他們3位回來，他們4人的負擔就會比較輕，很期待大家趕快回來。」

隊長林立雖在一軍，也非完全健康的狀況，持續打打停停，古久保被問到他今天是否會先發出賽，先以中文回應「我不知道」，進一步指出，「如果比賽有打，也會考慮天氣狀況，是不是要拚這天，因為比較濕滑，還是會擔心他滑倒，今天休息的話，球隊明後天也是休兵，希望他可以在100%的狀況下上去比賽。」最終林立確實未先發。