快訊

訂位報姓氏「口天吳」遭店員諷 火鍋店被一星洗版：國文老師？

有縱貫線教父之稱的「黑松」蔡永常今告別式 政商及各界雲集送別

華南少棒賽／潘秉昊投打俱佳宜蘭勝 欣賞岳東華岳政華

中央社／ 台北25日電
宜蘭縣隊。華南金控棒球錦標賽臉書
宜蘭縣隊。華南金控棒球錦標賽臉書

華南少棒賽宜蘭縣今天敗部與南投縣交手，宜蘭縣潘秉昊投打俱佳，6局完封勝、單場2安2打點，率隊以4比0搶勝保生機；潘秉昊對長打能力有自信，偶像是學長岳東華、岳政華

114年華南金控盃全國少棒賽宜蘭縣昨天首戰不敵新竹縣隊、落入敗部，今天與南投縣隊交手沒有退路，先發投手潘秉昊展現壓制力，總計用52球投6局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，投出完封勝。

潘秉昊打擊也有表現，1局上就先敲出二壘打、一棒送回2分，幫助球隊開賽取得領先，4局靠著野手選擇上壘，也有幫球隊跑回分數，5局上再敲出二壘打，單場2安都是長打，貢獻2分打點。

宜蘭縣此次以三星國小為主體，加入寒溪國小球員組成聯隊，總教練黃郁翔表示，此次參賽主要是想讓球員磨練，希望讓陣中不錯的球員被選訓看見，有機會選入少棒國家代表隊。

黃郁翔稱讚潘秉昊表現可圈可點，雖不是母隊球員、來自寒溪國小，但在縣內比賽時就有注意到潘秉昊，質不錯、也有不錯的球速優勢，場上投球懂配速、會玩節奏，是聰明的球員，打擊能力也好，是今天搶勝的最大功臣。

潘秉昊自評今天表現很好，應該是全國比賽首次投出完封勝，但對打擊能力更有自信，笑說安打都是二壘打起跳，也有不少場內全壘打，而投球部分，因為會配速，也會讓打者比較不好掌握。

潘秉昊的偶像是美職聖地牙哥教士隊的游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），也很欣賞同樣宜蘭出身的學長岳東華、岳政華。

黃郁 岳政華

延伸閱讀

中職／黃韋盛4安助兄弟4連勝 獅隊「恐象」對戰一面倒

中職／中信兄弟德保拉刷新隊史紀錄 王威晨笑言不要再請超商咖啡

中職／黃子鵬達50勝里程碑、林立開轟 桃猿對戰兄弟4連勝

中職／許基宏生涯百轟抱憾 桃猿3轟助黃子鵬50勝50中繼史上第5人

相關新聞

日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次...

中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉...

中職／陳子豪被砸出火氣 葉君璋認為投手有無致意非重點

味全龍隊昨天以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，比賽中出現陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元的插曲，龍隊總教練葉君璋認為，被觸身球當下難...

中職／被陳子豪推收到歉意 張肇元：我還好但魔鷹很生氣…

昨天台鋼雄鷹隊與味全龍隊交手，7局下陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元一把，引起球迷熱議，張肇元賽後收到陳子豪的道歉，自己也...

中職／觸身球後⋯陳子豪向張肇元致歉 要跟魔鷹「鬼抓人」

味全龍隊昨晚以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，除了先發投手徐若熙8局無失分演出外，陳子豪被觸身球打到的畫面最引起熱議，陳子豪想跟張...

中職／狂！沒限制的徐若熙飆8局好投 噴火龍大字爆炎燒盡雄鷹

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋脫去保護罩，以「完全體」迎戰台鋼雄鷹隊，先發8局僅被敲2安打、無失分，送出8次三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。