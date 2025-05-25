華南少棒賽／潘秉昊投打俱佳宜蘭勝 欣賞岳東華岳政華

華南少棒賽宜蘭縣今天敗部與南投縣交手，宜蘭縣潘秉昊投打俱佳，6局完封勝、單場2安2打點，率隊以4比0搶勝保生機；潘秉昊對長打能力有自信，偶像是學長岳東華、岳政華。

114年華南金控盃全國少棒賽宜蘭縣昨天首戰不敵新竹縣隊、落入敗部，今天與南投縣隊交手沒有退路，先發投手潘秉昊展現壓制力，總計用52球投6局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，投出完封勝。

潘秉昊打擊也有表現，1局上就先敲出二壘打、一棒送回2分，幫助球隊開賽取得領先，4局靠著野手選擇上壘，也有幫球隊跑回分數，5局上再敲出二壘打，單場2安都是長打，貢獻2分打點。

宜蘭縣此次以三星國小為主體，加入寒溪國小球員組成聯隊，總教練黃郁翔表示，此次參賽主要是想讓球員磨練，希望讓陣中不錯的球員被選訓看見，有機會選入少棒國家代表隊。

黃郁翔稱讚潘秉昊表現可圈可點，雖不是母隊球員、來自寒溪國小，但在縣內比賽時就有注意到潘秉昊，質不錯、也有不錯的球速優勢，場上投球懂配速、會玩節奏，是聰明的球員，打擊能力也好，是今天搶勝的最大功臣。

潘秉昊自評今天表現很好，應該是全國比賽首次投出完封勝，但對打擊能力更有自信，笑說安打都是二壘打起跳，也有不少場內全壘打，而投球部分，因為會配速，也會讓打者比較不好掌握。

潘秉昊的偶像是美職聖地牙哥教士隊的游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），也很欣賞同樣宜蘭出身的學長岳東華、岳政華。