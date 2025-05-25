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日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供
日本職棒火腿鬥士隊台灣投手孫易磊初登板，2局無失分拿下中繼成功。圖／悍創運動經紀提供

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次維繫住平手局面，1局三上三下、無失分的演出，讓比賽就以和局作收。

火腿隊今天作客對上樂天金鷲隊，正規9局打完雙方以1：1平手，延長賽也遲遲未能得分，12局下火腿隊派出的第6任投手就是孫易磊。

孫易磊投得乾淨俐落，先讓島內宏明敲出一壘滾地出局，再讓中島大輔敲出左外野飛球出局，最後賞給小鄉裕哉三振，也是生涯首K，只用11球就投完這局，最快球速是對島內宏明投出的154公里。

加上5月22日的初登板投了2局無失分，孫易磊目前在日職的兩場出賽，合計3局無失分，防禦率仍是0，僅被敲出過1支內野安打，有1次三振，尚未出現過保送。

火腿 日職 孫易磊

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