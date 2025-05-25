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中職／張育成二軍復出歸期近？陳金鋒：好了就會讓他回來
富邦悍將隊主砲張育成今天在二軍出賽，對於回歸一軍的計畫，總教練陳金鋒未鬆口時間表，「他好了就會讓他回來」，他表示選手受傷過後的回歸，要看比賽完後的狀況，目前還無法預估時間表。
張育成4月13日因撲壘造成左肩拉傷，今天首度出現在二軍賽場上，擔任先發第一棒、游擊手，兩打席分別是右外野飛球出局、游擊滾地球出局，打完前3局即退場。
今天被問到張育成預計何時回歸，陳金鋒表示，打了才知道身體怎樣，目前還無法給出答案，「受傷過後身體會比較不穩定，回來就是要觀察比賽後的身體狀況，確認是不是沒有問題，才能繼續下一場比賽。」雖未露口風，但他提到，張育成下周還有周三、四的二軍比賽。
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