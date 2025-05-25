中職／李東洺帥但潮濕雨中熱投吞完投敗 自評表現卻說「沒合格」

富邦悍將隊昨天打完5局以0：1被裁定敗給樂天桃猿隊，先發投手李東洺雨中演出5局僅失1分好投，最終記上生涯第一場完投敗，但他自評此役卻說是不合格，原因在於5局已用84球。

李東洺昨役先發5局被敲3安打、失1分，第3局陳晨威、成晉串連安打攻占一、三壘有人，再靠雙盜壘成功跑回分數，而悍將打線面對魔神樂雖有5支安打，機會最好的第5局，董子恩在滿壘局面敲出雙殺打，讓戰局以悍將0：1落後局面進入因雨中斷，李東洺最終承擔敗投，且是一場紀錄上的完投敗。

李東洺今年開季第一場比賽就是在雨中作戰，面對味全龍隊1.2局核爆，昨天反轉在雨中留下一場好投。

被問到此事，他也還記得第一場比賽，「我記得那場賽前看到天氣，也是覺得可能會沒那麼好投，釘鞋會卡土，重量踩下去也容易滑掉，知道要更小心去投，動作沒辦法全力投會比較辛苦。」昨天看著雨下不停，賽前做足心理建設，想好各種可能出現的狀況，包括雨天面對滾地球會更不好處理，「必須要做很多心裡建設，告訴自己沒問題、沒問題。」

儘管承擔完投敗，李東洺不覺悲情，他認為責任在於自己，「其實被安打的兩個打席都是失投，對晨威是兩好球後失投，我知道他會攻擊，自己沒有投好位置，造成安打，如果沒有讓他上去，也不會掉那個分數。」他也坦言0：1落後局面，當然會想比賽可以繼續，「但天氣不允許」。

他自評此役並不算滿意，「5局80幾顆，如果繼續打可能也是6局而已，但我覺得先發投手應該要可以投到7局、8局以上，讓比賽可以更順利進行下去，不是讓牛棚5局就要熱身，我是覺得還沒合格啦！還有很大的進步空間。」此外，昨天只用兩個球種，「如果可以用更多球種，應該可以讓球數更精簡。」

李東洺今年搶進先發輪值，表現堪稱倒吃甘蔗，在首戰核爆後，接下來5場比賽共投28局，送出28次三振，僅被敲20安打、失6分（皆為責失），防禦率只有1.93。