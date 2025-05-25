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中職／一場雨等兩小時桃猿教頭也訝異 「可能台灣氣象預報不太準」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天與悍將之戰飽受雨神折騰。圖截自影片
樂天與悍將之戰飽受雨神折騰。圖截自影片

桃園棒球場之戰昨天在等待近2小時後裁定，由樂天桃猿隊以1：0擊敗富邦悍將隊，猿隊教頭古久保健二今天受訪也說自己是第一次碰到這種狀況，有點驚訝。

昨天桃園地區不少時間都是暴雨炸裂的狀態，開賽時間已先從表定下午5點延後到5點45分，打到5局結束、7點25分再度因雨暫停，一等近兩小時，雖有數度中斷，但3度在翻帆布時又炸裂大雨，直到晚上9點19分裁定比賽結束，成為煎熬的一戰。

古久保也坦言，這不是品質好的一場比賽，雨一直下，幾乎都沒停過，比賽節奏不是那麼好，場地狀況不佳，兩邊選手也容易受傷。

樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照
樂天桃猿隊總教練古久保健二。報系資料照

他表示，自己也沒碰過等待這麼久的狀況，「日本30分鐘就會決定，裁判會直接決定。」他說昨天狀況是聯盟也未與他們討論，「我們的立場也沒辦法說什麼。」他認為，昨天在第三次蓋帆布時就應該裁定，忍不住笑答：「如果真的恢復比賽，恐怕也要打到隔天了。」

此戰光是可以順利開打已經令不少人訝異，古久保健二表示，「昨天有聽說下午可能雨會停，可能台灣氣象不是那麼準，這是比較困難的地方。」忍不住開玩笑說：「我看iPhone天氣預報沒那麼準確。」

樂天桃猿 富邦悍將 古久保健二

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