中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉播鏡頭捕捉到他與裁判、聯盟人員對話到一半轉頭走人，陳金鋒強調：「我沒有生氣，我心裡很穩定。」當時是告訴對方，這種天氣狀況是不是原本就要考慮進去。

昨天桃園地區不少時間都是暴雨炸裂的狀態，開賽時間已先從表定下午5點延後到5點45分，打到5局結束、7點25分再度因雨暫停，一等近兩小時，直到晚上9點19分裁定比賽結束，成為煎熬的一戰。

根據聯盟規章第9章第39條「比賽舉行及是否繼續之決定」相關規定所述，賽前由主場代表1人，與聯盟賽務部代表共同討論協議後，由聯盟決是否延賽；比賽中途因雨暫停後，經主審評估場地整理須1小時以上者，主審得宣布終止比賽。

昨晚在等了近2小時後才裁定，中間經過3次整理帆布，都馬上又遇到雨勢來襲，陳金鋒無奈表示，「我們是被動的，我也沒辦法說怎樣，我們能做的就是尊重聯盟和裁判的決定。」

昨役已是在天氣狀況不佳的情況下開打，被問到是否在開賽前就可以考慮延賽，陳金鋒指出，賽前的決定權在於主隊與聯盟，「我們也可能遇到，也可能會做這個決定。」他也強調，自己在意的是安全性的問題，雨勢一直在下，「希望可以以球員安全去考量。」

轉播畫面捕捉到他在與裁判、聯盟人員對話中途轉頭走人，陳金鋒還原當時狀況，「他說結束，我說好、OK，沒問題，但我是說你們是不是要考慮今天天氣的問題，如果是這種狀況的話，是不是早就要考慮進去。」