快訊

雨還在下！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉播鏡頭捕捉到他與裁判、聯盟人員對話到一半轉頭走人，陳金鋒強調：「我沒有生氣，我心裡很穩定。」當時是告訴對方，這種天氣狀況是不是原本就要考慮進去。

昨天桃園地區不少時間都是暴雨炸裂的狀態，開賽時間已先從表定下午5點延後到5點45分，打到5局結束、7點25分再度因雨暫停，一等近兩小時，直到晚上9點19分裁定比賽結束，成為煎熬的一戰。

根據聯盟規章第9章第39條「比賽舉行及是否繼續之決定」相關規定所述，賽前由主場代表1人，與聯盟賽務部代表共同討論協議後，由聯盟決是否延賽；比賽中途因雨暫停後，經主審評估場地整理須1小時以上者，主審得宣布終止比賽。

昨晚在等了近2小時後才裁定，中間經過3次整理帆布，都馬上又遇到雨勢來襲，陳金鋒無奈表示，「我們是被動的，我也沒辦法說怎樣，我們能做的就是尊重聯盟和裁判的決定。」

昨役已是在天氣狀況不佳的情況下開打，被問到是否在開賽前就可以考慮延賽，陳金鋒指出，賽前的決定權在於主隊與聯盟，「我們也可能遇到，也可能會做這個決定。」他也強調，自己在意的是安全性的問題，雨勢一直在下，「希望可以以球員安全去考量。」

轉播畫面捕捉到他在與裁判、聯盟人員對話中途轉頭走人，陳金鋒還原當時狀況，「他說結束，我說好、OK，沒問題，但我是說你們是不是要考慮今天天氣的問題，如果是這種狀況的話，是不是早就要考慮進去。」

陳金鋒 棒球

延伸閱讀

中職／張奕3局前後落差大降二軍 鋒總點出待調整課題

中職／悍將連4場QS為鋒總任內第3次 前次發生時登頂龍頭

中職／彭政閔、陳金鋒追求力量 林智勝分析挑戰百轟變得不易

中職／富藍戈代班終結者 新莊棒球場暫時無燈光秀了

相關新聞

日職／孫易磊首K出爐！12局下登板1局三上三下 火腿逼和樂天

「台灣新星」孫易磊猶如延長賽專武，生涯初登板在從第9局投到第10局，今天又在日職火腿隊延長賽12局下、1：1時上場，再次...

中職／雨戰煎熬…陳金鋒尊重聯盟決定 「我沒有生氣」

桃園棒球場昨天冒雨開打，近3小時在等待中度過，最終僅完成5局比賽，總教練陳金鋒談昨役狀況回應：「尊重聯盟和裁判決定」，轉...

中職／陳子豪被砸出火氣 葉君璋認為投手有無致意非重點

味全龍隊昨天以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，比賽中出現陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元的插曲，龍隊總教練葉君璋認為，被觸身球當下難...

中職／被陳子豪推收到歉意 張肇元：我還好但魔鷹很生氣…

昨天台鋼雄鷹隊與味全龍隊交手，7局下陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元一把，引起球迷熱議，張肇元賽後收到陳子豪的道歉，自己也...

中職／觸身球後⋯陳子豪向張肇元致歉 要跟魔鷹「鬼抓人」

味全龍隊昨晚以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，除了先發投手徐若熙8局無失分演出外，陳子豪被觸身球打到的畫面最引起熱議，陳子豪想跟張...

中職／狂！沒限制的徐若熙飆8局好投 噴火龍大字爆炎燒盡雄鷹

味全龍隊「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋脫去保護罩，以「完全體」迎戰台鋼雄鷹隊，先發8局僅被敲2安打、無失分，送出8次三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。