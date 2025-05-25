中職／觸擊引爆7分大局 蔣少宏高中就開始勤練短打

味全龍隊昨天靠著7局下的關鍵大局，以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，起爆原點是蔣少宏的犧牲短打，他今年觸擊成功率超過5成，生涯也有著74次觸擊34次成功的高成功率，蔣少宏自承因打擊不好，從高中就被教練要求做好短打。

昨天在台北大巨蛋的鷹龍戰前6局雙方都無法得分，7局下1出局、一壘有人時，蔣少宏觸擊推進後，龍隊開啟連串攻勢，單局攻下7分，奠定勝利。

蔣少宏表示，自己的打擊沒那麼好，所以能做的基本工作就要做好，觸擊這點每天都會練習，每周也會有一次的特化訓練，「那個時候就會多做一點。」

蔣少宏今年11次觸擊嘗試、6次成功，包含1次點出內野安打，而失敗次數若扣掉點到界外，更是7次有6次成功，生涯74次觸擊僅1次出現無效出局數，蔣少宏表示，觸擊比較難的地方就是點到小飛球、力道控制，能做的就是多練。

有趣的是，蔣少宏今年也開始嘗試魚雷棒，拿魚雷棒時打擊4支1，不過要觸擊就不容易，客座教練中嶋聰看到他拿魚雷棒，好奇問他「短打的時候會不會換球棒？」不過蔣少宏笑說，自己只有比賽後段比較沒力時才會拿魚雷棒，「也沒那麼常用」。