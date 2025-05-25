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中職／陳子豪被砸出火氣 葉君璋認為投手有無致意非重點
味全龍隊昨天以7：0擊敗台鋼雄鷹隊，比賽中出現陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元的插曲，龍隊總教練葉君璋認為，被觸身球當下難免會有情緒，「搞不好我靠近他也會推」。
7局下伍祐城接替江承諺投球後，對陳子豪投出的第2顆壞球打到大腿位置，痛到不行的陳子豪忍不住朝投手方向念念有詞，而張肇元作為捕手趕緊上前安撫，卻被陳子豪一把推開。
有球迷認為，伍祐城未對觸身球致意是觸發陳子豪怒氣的原因，不過葉君璋認為關聯不大，本來就沒有規定一定要致意，「我也常被砸，有時候投手致意也未必代表他不是故意的，其實打者自己消化（情緒）就好，這都是比賽一部分。」
陳子豪受訪時指出，自己沒有特別注意伍祐城，只因當下被打到太痛，看了一下計分板上的球速寫著147公里，感覺上變更痛。
葉君璋表示，陳子豪今年比較常被觸身球，難免有些氣，看到捕手靠近，當下瞬間情緒有點上來，就連自己靠過去搞不好也會被推。
過去有豐富捕手經驗的葉君璋也分享，自己當捕手時，除非打者看起來要往投手丘衝，才會上前去擋，不然一般不會特別去攔阻，「就是說一下抱歉就好」。
談到觸身球，葉總話鋒一轉，突然對是不是故意被觸身球的判定感到疑惑，他舉例，上次王順和被觸身球時，對方挑戰後因收棒動作判定為故意。
葉君璋認為，故意與否是主觀判斷，似乎不該是挑戰項目，自己也揣摩許久，轉身閃避的動作，手肘勢必會延伸出去，但如果是被壞球砸到就應該是觸身球，「除非是好球帶的球故意去碰」。
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