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中職／被陳子豪推收到歉意 張肇元：我還好但魔鷹很生氣…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
賽後雄鷹洋砲魔鷹疑似不滿陳子豪推人動作，朝著龍隊方向嗆聲，被教練團勸阻。記者侯永全／攝影
賽後雄鷹洋砲魔鷹疑似不滿陳子豪推人動作，朝著龍隊方向嗆聲，被教練團勸阻。記者侯永全／攝影

昨天台鋼雄鷹隊與味全龍隊交手，7局下陳子豪被觸身球後推了捕手張肇元一把，引起球迷熱議，張肇元賽後收到陳子豪的道歉，自己也很快釋懷，但隊友魔鷹行動相挺，告訴他在場上不可以輕易「被欺負」。

7局下接手的伍祐城接替江承諺投球後，對陳子豪投出的第2顆壞球打到大腿位置，痛到不行的陳子豪忍不住朝投手方向念念有詞，而張肇元作為捕手趕緊上前安撫，卻被陳子豪一把推開。

張肇元坦言，當下有點嚇到也有點不爽，因為不是故意砸到他，「就上去致意，關心子豪一下。」賽後陳子豪透過較熟識的江承諺，向張肇元轉達歉意，張肇元說：「他跟我說不好意思，因為被丟到很痛，情緒有上來。」

「自己是還好，但隊友好像不是這麼想。」張肇元說，昨天衝突當下，魔鷹就已經在休息區大吼，一度走到出口準備上場相挺，跟感動的情緒相比，張肇元當下是想「衝突不要擴大就好」。

張肇元說，魔鷹感覺很生氣，「他跟我們講，怎麼可以在場上被人家欺負。」張肇元理解這是魔鷹熟悉的棒球文化，但在台灣比較不一樣。

雄鷹昨天以0：7遭到完封，龍隊先發投手徐若熙8局無失分，被敲的2支安打其中一支來自張肇元，張肇元說：「我也不知道怎麼打，就是鎖定直球攻擊，在淺球數的時候他想要搶好球，我做好積極攻擊的準備，剛好丟到我的球棒。」

龍隊陳子豪（右）遭球擊中大腿，忍不住怒瞪投手方向，雄鷹捕手張肇元（左）上前安撫時，被陳子豪推開。記者侯永全／攝影
龍隊陳子豪（右）遭球擊中大腿，忍不住怒瞪投手方向，雄鷹捕手張肇元（左）上前安撫時，被陳子豪推開。記者侯永全／攝影

魔鷹 陳子豪 江承諺

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