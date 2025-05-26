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統一獅x報時光首度聯名《獅吼台南 棒球訂製書》上線！募資限定抽球星親簽紀念球
引爆統一獅迷熱烈迴響的《獅吼台南 棒球訂製書》，5月26日正式嘖嘖募資啟動，一本書，承載一支球隊與一座城市的共同記憶，完整呈現統一獅榮耀歷史與臺南的棒球文化，跨世代獅迷共同回憶全收錄，超早鳥47折限時優惠開跑！
從《民生報》、《聯合報》過去三十年關鍵賽事的珍貴歷史報版，到球隊領隊、總教練與核心球員的深度專訪，再到啦啦隊文化、應援古物與臺南棒球場的前世今生，報時光團隊以新聞紀實視角，超過200張珍貴圖片，超過30,000字專文，邀請知名的扶風文化量身打造立體臺南棒球場紙雕設計，以高規格的精裝書製作品質，是不同世代獅迷最獨一無二的紀念書。統一獅領隊蘇泰安說，「這本書，就是獻給每一位和我一樣，為了一支球隊的勝敗，歷史與未來，心跳加速、聲音沙啞的人。」
為感謝所有募資期間收藏訂製書的支持者，特別企劃限定抽好禮活動，有機會得到包括林岳平，高志綱，潘威倫、陳傑憲等球星親簽紀念球。另外，支持者享有臺南棒球場看球的必備標配美食--「8818披薩屋」餐飲優惠兌換券-店內消費75折與9吋披薩一份，盡情享受美好的歡樂時光！
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