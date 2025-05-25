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華南少棒賽／關鍵人物蔡尚恩中繼止血 助新北勝台東

中央社／ 台北25日電
新北市隊。華南金控棒球錦標賽臉書
新北市隊。華南金控棒球錦標賽臉書

華南少棒賽新北市今天與台東縣交手，蔡尚恩扮「關鍵人物」3局下危機登板止血，助新北市以8比4搶勝；蔡尚恩國中可能不再打球，把握國小最後一場大賽不留遺憾，偶像是李宗賢。

114年華南金控盃全國少棒賽新北市隊昨天首戰擊敗雲林縣隊，今天與台東縣在青年公園棒球場交手，新北市隊先發投手劉宇威1局下掉2分，2局下讓打者3上3下，3局下被敲出安打，隊友守備失誤掉分，1人出局、球隊0比3落後時退場。

新北市隊換上蔡尚恩接手中繼，雖先投出保送、被敲出安打，但關鍵時候連抓2個出局數、守住滿壘危機沒有失分。

新北市隊4局上反攻，單局敲出4支安打，其中3支是長打，一口氣追回4分、翻轉戰局；5局上抓準對方投手控球狀況，單局4次四壞保送，加上對手守備失誤再拿4分，奠定勝基。

蔡尚恩中繼投2.2局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，拿下勝投；總教練林士欽稱讚是這場比賽的「關鍵人物」，表現打100分。

林士欽說，蔡尚恩是母隊民安國小的球員，很了解習性、場上個性沉穩，昨天就有提醒，選入代表隊就是有實力、不是來湊人數，隨時做好準備，今天也證明自己；林士欽也透露，蔡尚恩國中就不打棒球了，有鼓勵他國小最後一場大賽、不要留下遺憾。

蔡尚恩一開始是參加棒球夏令營，會跟著爸爸進場看中職，五年級開始加入球隊訓練，今天危機登板，想法是想辦法守住、幫助球隊，自評表現還不錯，優勢是變化球的控球好，偶像是中職富邦悍將野手李宗賢。

蔡尚恩課業成績不錯，他透露，因為評估打棒球可能機會不多，國中應不會繼續打球，英文是最擅長科目。

新北市拿下2連勝，林士欽表示，團隊凝聚力一場比一場好，聯隊出賽團隊默契很重要，也感謝中國信託慈善基金會贊助母隊，有提供心理相關課程，也將所學帶到聯隊，幫助球員靜心調整、增加凝聚力。

棒球 中職

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