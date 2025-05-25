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中職／對戰桃猿已連敗11場 悍將若今天再輸將平一項球團史紀錄
富邦悍將隊今天在桃園棒球場面對樂天桃猿隊，背負對戰11連敗作戰，如果今天未能贏球，將追平球團史面對單一球隊最長連敗紀錄。
悍將對猿隊前一勝已要追溯到去年9月14日在新莊棒球場以8：4贏球，賽季最後4場對戰全敗，延續到今年7度過招，都由猿隊成為贏家，已經跨季對戰11連敗。
悍將球團史面對單一球隊的最長連敗紀錄，來自2018年4月1日到5月20日面對統一獅隊吞下12連敗，今天若悍將無法擊敗猿隊，將面對兩支球隊都曾累積對戰12連敗。
悍將今天由魔力藍先發，而他生涯對戰最棘手的球隊正是猿隊，交手7場，吞下0勝6敗、防禦率6.09，悍將想要止敗必須寄望魔力藍扭轉對戰劣勢，也要看老天是否賞臉。
富邦悍將球團史對戰各隊最長連敗紀錄
vs.味全龍
2022/05/18至2022/07/18 富邦悍將10連敗
vs.樂天桃猿
2024/09/15至2025/05/24 富邦悍將11連敗
vs.中信兄弟
2020/06/10至2020/06/28 富邦悍將7連敗
vs.統一獅
2018/04/01至2018/05/20 富邦悍將12連敗
vs.台鋼雄鷹
2連敗
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